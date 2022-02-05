Онопко: «Фанаты «Бетиса» уверены, что «Зенит» будет разгромлен»

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал, что в Испании ждут разгромного поражения «Зенита» от «Бетиса» в плей-офф Лиги Европы.

– Что происходит в стане соперника «Зенита»?

– В «Бетисе» все полны оптимизма. Местные фанаты просто уверены, что русский чемпион будет разгромлен. Сейчас их любимцы на подъеме – идут в тройке и являются второй командой лиги по результативности после «Реала».