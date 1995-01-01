Онопко: «Фанаты «Бетиса» уверены, что «Зенит» будет разгромлен»

В Питере снег почти не убирают и если автобус с бетисятами попадет в пробку на 3 часа и не будет в нем отопления, думаю, испанцы обосрутся во время игры
Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал, что в Испании ждут разгромного поражения «Зенита» от «Бетиса» в плей-офф Лиги Европы.
– Что происходит в стане соперника «Зенита»?
– В «Бетисе» все полны оптимизма. Местные фанаты просто уверены, что русский чемпион будет разгромлен. Сейчас их любимцы на подъеме – идут в тройке и являются второй командой лиги по результативности после «Реала».
- «Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.
- Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.
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