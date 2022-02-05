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  • Онопко: «Фанаты «Бетиса» уверены, что «Зенит» будет разгромлен»

Онопко: «Фанаты «Бетиса» уверены, что «Зенит» будет разгромлен»

5 февраля 2022, 16:48
57

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал, что в Испании ждут разгромного поражения «Зенита» от «Бетиса» в плей-офф Лиги Европы.

– Что происходит в стане соперника «Зенита»?

– В «Бетисе» все полны оптимизма. Местные фанаты просто уверены, что русский чемпион будет разгромлен. Сейчас их любимцы на подъеме – идут в тройке и являются второй командой лиги по результативности после «Реала».

  • «Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.
  • Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Бетис Онопко Виктор
Комментарии (57)
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Блямба
1644069303
Как бы да,но- нет.... Посопротивляться в силах.
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Hektor 84
1644069373
Болелы других клубов Рпл тоже полностью уверены что бзянит выкинут из ЛЕ с позором.
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Борисыч1
1644069943
Бей бомжей спасай Россию! Всяк, в ком есть хоть капля чести, будет болеть против газпрёмышей!
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Красногорск_Фан
1644071912
Бетис сейчас играет официальные матчи и на драйве. Зенит только выползет с каникул оплыв жирком. Не самое лучшее время. Но футбол игра парадоксальная. Бывают разные сенсации
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insider_retro
1644072153
Возможно, Боярский придерживается другого мнения :)) Было бы не плохо, если бы игра закончилась в рамках приличия :)) Без разгрома...
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R_a_i_n
1644072525
Ну фик знает, я буду за Зинку болеть. Все таки наши в Европе.
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житель СПб
1644073070
Друзья! Верьте в своих! Тем более, что не все так плохо. Да, нет хорошей защиты и нет экстровратаря, но нападение - замечательное! Сыгранность и единство в команде - есть. Могут сыграть хорошо. Про результат - не знаю, но разгрома эта команда не заслуживает. Если - будет биться!
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Беспонтий
1644073771
станет небесам жарко сложат о героях песни да и проиграть не жалко в общем по херу честно
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вальтер79
1644076285
вот смеху то будет когда Зенит хлопет Бетис как же огорчаться все свинофермы России спартаковские
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ААМ
1644076481
"Не хвались едучи на рати, хвались едучи с рати" говорили в древней Руси.
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