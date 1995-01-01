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    Онопко: «Фанаты «Бетиса» уверены, что «Зенит» будет разгромлен»

    Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал, что в Испании ждут разгромного поражения «Зенита» от «Бетиса» в плей-офф Лиги Европы.

    – Что происходит в стане соперника «Зенита»?

    – В «Бетисе» все полны оптимизма. Местные фанаты просто уверены, что русский чемпион будет разгромлен. Сейчас их любимцы на подъеме – идут в тройке и являются второй командой лиги по результативности после «Реала».

    • «Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.
    • Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.

    Онопко посетил сбор «Зенита» в Португалии, поговорив с Дзюбой, Сергеевым и Адамовым

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии65
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      Рейтинг: +1097

      Сергей Каспийский 21 минуту назад

      В Питере снег почти не убирают и если автобус с бетисятами попадет в пробку на 3 часа и не будет в нем отопления, думаю, испанцы обосрутся во время игры

      0
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      Рейтинг: +1419

      Frankfurt Am Main > Сергей Каспийский 16 минут назад

      поэтому нас европе не хотят видеть, из-за чёртовы морозы и медведей, и лететь по 4-5-6 часов гы-гы

      0
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      Рейтинг: +1485

      vmonomah17 24 минуты назад

      Фанаты зенита в этом тоже уверены)))

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      Рейтинг: +3181

      ААМ 25 минут назад

      "Не хвались едучи на рати, хвались едучи с рати" говорили в древней Руси.

      0
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      Рейтинг: +806

      вальтер79 28 минут назад

      вот смеху то будет когда Зенит хлопет Бетис как же огорчаться все свинофермы России спартаковские

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      Рейтинг: +330

      Suvorov51 > вальтер79 26 минут назад

      Все может быть. но мне до спартаковских фанатов дела нет

      0
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      Рейтинг: +806

      вальтер79 > Suvorov51 20 минут назад

      да я понял это уже )))))

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      Рейтинг: +4497

      алдан2014 > вальтер79 10 минут назад

      Да уж путь зенит хлопнет,а мы вместе порадуемся. Хватит уже позору в еврокубках

      0
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      Рейтинг: +13654

      ilichkadr 29 минут назад

      Ох и обосрутся фанаты Бетиса в Питере. Наваляют им местные фанаты ещё до игры.
      P.S. Зенит дома не проиграет однозначно, а в ответке надо посмотреть.

      1
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      Рейтинг: +330

      Suvorov51 > ilichkadr 24 минуты назад

      А что в питер едут футбол смотреть или что......

      0
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      Рейтинг: +330

      Suvorov51 41 минуту назад

      Мне называть команду зенитом даже не охота. только бомжатник

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      Рейтинг: +5865

      Semenycch 46 минут назад

      Матчи Испанского чемпионата не смотрю, но читаю переводы некоторых спортивных статей. Некоторые спортивные обозреватели считают сейчас Бетис самой сильной командой Испании. Если их мнение зиждется на здравом смысле, то Зениту, только входящему в сезон, ничего не светит.

      0
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      Рейтинг: +330

      Suvorov51 > Semenycch 39 минут назад

      А вот это верно. ну поживем увидим. кто думал что спартачи проскочат. но болеть буду за бетис

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      Рейтинг: +806

      вальтер79 > Suvorov51 33 минуты назад

      а ты патриот смотрю))))))

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      Рейтинг: +3987

      neveldomha > Suvorov51 22 минуты назад

      За Бетис свинетис)

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      Рейтинг: +330

      Suvorov51 > вальтер79 22 минуты назад

      А ты не смотри.патриот не в том чтобы за бомжей болеть. а за футбол болеть но только не за бомжатник

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      Рейтинг: +330

      Suvorov51 52 минуты назад

      Очень жду 17 февраля. очень хочется чтобы победил бетис. а там как выйдет. ни когда бомжатнику не пожелаю победы. там есть гомики типа ФЛЮГЕРА. БУЛАНОВА И МИШКИ ШЛЯПЫ. НЕНАВИЖУ БОМЖЕЙ

      0
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      Рейтинг: +180

      Игорь1980 1 час назад

      Думаю, дома Зенит в ничью сыграет, 2:2. А в гостях будет вести 3:0, и выиграет 3:2

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      Рейтинг: +389

      Дубина 1 час назад

      Зенит категорически не вынесет скоростей Испанцев и их атакующий футбол!!
      Абелардо и прочие дзюбы к 15 минуте валяться будут и просить замену,скажут устали,ну его пойду лучше на лавку кофейка попью и СМС смотреть не пришло - бабосики народные считать((((!!!

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      Рейтинг: +806

      вальтер79 > Дубина 16 минут назад

      ну зарплату им платят с карты твоей наверное народный ты наш )))))))

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