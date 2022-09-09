РФС согласовывал с Карпиным проведение матча с Боснией и Герцеговиной

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал о переговорах по проведению товарищеской встречи с Боснией и Герцеговиной.

Матч состоится 19 ноября.

Команды сыграют в Санкт-Петербурге.

«Новость хорошая. Рады, что сыграем с хорошим соперником, а перед этим встретимся с Киргизией и Ираном.

Российский футбольный союз обо всем практически договорился. Конкретно матч с боснийцами тяжело комментировать, впереди еще сентябрь и октябрь, но в любом случае эти игры очень важны для сборной и болельщиков.

Конечно, при выборе соперников в РФС советовались с Валерием Георгиевичем Карпиным. Хотя в нынешней ситуации вариантов для товарищеских матчей не так много», – заявил Онопко.