Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Онопко: «ФИФА получает лишние деньги из-за дополнительного время на ЧМ-2022»

    Тренер сборной России Виктор Онопко предположил, почему судьи стали добавлять больше времени к матчам на ЧМ-2022.

    — Какие тенденции для себя выделили на этом ЧМ?

    — Практически все команды начинают матчи очень активно — бегают, прессингуют. Но под конец у большинства заканчиваются силы и побеждают те, у кого выше класс. Ну и, конечно, как и все, заметил, что добавляют много времени к основному.

    Читал разные мнения на этот счет. Лично мне кажется, что таким образом просто зарабатываются лишние деньги. Трансляция ведь растягивается на 15-20 минут. А это все контракты и спонсоры. ФИФА просто получает лишние деньги.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Турнир впервые проходит на Ближнем Востоке.

    Новости по теме
    Сотрудник сборной Бразилии во время пресс-конференции бросил на пол кошку
    Очаровательная девушка Ашрафа Хакими, который прикончил Испанию на ЧМ-2022
    Месси могут запретить въезд в Мексику 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12343

      Алексей З 31 минуту назад

      Если это один из способов борьбы с симулянтами и затягиванием времени , пусть будет.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11