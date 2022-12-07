Онопко: «ФИФА получает лишние деньги из-за дополнительного время на ЧМ-2022»

Тренер сборной России Виктор Онопко предположил, почему судьи стали добавлять больше времени к матчам на ЧМ-2022.

— Какие тенденции для себя выделили на этом ЧМ?

— Практически все команды начинают матчи очень активно — бегают, прессингуют. Но под конец у большинства заканчиваются силы и побеждают те, у кого выше класс. Ну и, конечно, как и все, заметил, что добавляют много времени к основному.

Читал разные мнения на этот счет. Лично мне кажется, что таким образом просто зарабатываются лишние деньги. Трансляция ведь растягивается на 15-20 минут. А это все контракты и спонсоры. ФИФА просто получает лишние деньги.