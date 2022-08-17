Онопко: «Крым – субъект России. Там должен быть футбол»

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко выступил за включение Крыма в РФС.
Ранее новый президент РПЛ Александр Алаев заявил, что интеграция крымского футбола в российский неизбежна.
«Футбол должен быть везде. Во всех регионах России. Крым давно является субъектом России, это тоже футбольный регион.
Единственное, чтобы не возникло проблем с ФИФА и УЕФА, так как нужно делать все в согласовании с ними, чтобы избежать юридических трудностей. Я уверен, что насчет этого вопроса уже ведут диалог.
Я рад, что Александр Александрович в такую непростую ситуацию принял хорошее решение», — сказал Онопко.
Источник: «РБК-Спорт»