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    Онопко: «Крым – субъект России. Там должен быть футбол»

    Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко выступил за включение Крыма в РФС.

    Ранее новый президент РПЛ Александр Алаев заявил, что интеграция крымского футбола в российский неизбежна.

    «Футбол должен быть везде. Во всех регионах России. Крым давно является субъектом России, это тоже футбольный регион.

    Единственное, чтобы не возникло проблем с ФИФА и УЕФА, так как нужно делать все в согласовании с ними, чтобы избежать юридических трудностей. Я уверен, что насчет этого вопроса уже ведут диалог.

    Я рад, что Александр Александрович в такую непростую ситуацию принял хорошее решение», — сказал Онопко.

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    Источник: «РБК-Спорт»

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