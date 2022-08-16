Президент РПЛ Алаев: «Интеграция крымского футбола в российский неизбежна, но важно не ставить ультиматумы»

Новый президент российской Премьер-лиги Александр Алаев рассказал, как обстоят дела с интеграцией крымского футбола.

«На протяжении последних восьми лет Крым является особой зоной развития футбола УЕФА. К сожалению, сейчас можем констатировать, что наши коллеги из ФИФА и УЕФА не сделали ничего для развития футбола.

Мы вели диалог, мы пришли к определенным решениям. Но, к сожалению, 24 февраля диалог закончился. Недавно он восстановился, это неофициальные переговоры.

Если коллеги из ФИФА и УЕФА не смогли выполнить задачу по развитию футбола в Крыму, этим должны заниматься организации и министерства в России. Я уверен, что крымский футбол в ближайшее время будет интегрироваться.

Но важно – не сжигать мосты. Нужно сохранять диалог с УЕФА и ФИФА, не ставить ультиматумы. Прекращение отношений с ФИФА и УЕФА сильно отразится на нашем футболе.

Ситуация менялась и с нашей стороны, и со стороны коллег. На сегодняшний день интеграция крымского футбола в российский – неизбежна», – заявил Алаев.