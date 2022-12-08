Онопко: «За «Спартак» я не болею»

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о своем отношении к «Спартаку».
– Вы – трехкратный чемпион России в составе «Спартака». Этот клуб до сих пор вас цепляет?
– Сейчас я переживаю только за «Ростов». Время, проведенное в «Спартаке» – очень важный кусок моей жизни.
У меня есть теплые воспоминания о «Спартаке», о том, как мы с женой полтора года жили на базе. Но за «Спартак» я не болею.
- Онопко выступал за «Спартак» с 1992 по 1995 год.
- Он провел 147 матчей, забил 29 голов и сделал 8 ассистов.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: Sport24