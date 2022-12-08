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    Онопко: «За «Спартак» я не болею»

    Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о своем отношении к «Спартаку».

    – Вы – трехкратный чемпион России в составе «Спартака». Этот клуб до сих пор вас цепляет?

    – Сейчас я переживаю только за «Ростов». Время, проведенное в «Спартаке» – очень важный кусок моей жизни.

    У меня есть теплые воспоминания о «Спартаке», о том, как мы с женой полтора года жили на базе. Но за «Спартак» я не болею.

    • Онопко выступал за «Спартак» с 1992 по 1995 год.
    • Он провел 147 матчей, забил 29 голов и сделал 8 ассистов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16588

      Barmaleushka 6 минут назад

      Ну держись Онопка , ща к/б пукалки полыхнут и ты узнаешь о себе много нового (не самого лицеприятного).

      0
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      Рейтинг: +10951

      alp 2 часа назад

      ну и правильно делает Виктор Онопко

      1
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      Рейтинг: +12362

      Алексей З 3 часа назад

      Странный вопрос.
      Он в ЦСКА куй знает сколько отработал , а спрашивают за Спартак.
      Виктор просто ремесленник , футбол для него работа , без всяких сантиментов.

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