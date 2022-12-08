Онопко: «За «Спартак» я не болею»

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о своем отношении к «Спартаку».

– Вы – трехкратный чемпион России в составе «Спартака». Этот клуб до сих пор вас цепляет?

– Сейчас я переживаю только за «Ростов». Время, проведенное в «Спартаке» – очень важный кусок моей жизни.

У меня есть теплые воспоминания о «Спартаке», о том, как мы с женой полтора года жили на базе. Но за «Спартак» я не болею.

Онопко выступал за «Спартак» с 1992 по 1995 год.

Он провел 147 матчей, забил 29 голов и сделал 8 ассистов.

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