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    «Даже в Испании показывали». Онопко – о драке между игроками «Зенита» и «Спартака»

    Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о драке футболистов «Зенита» и «Спартака» в концовке кубкового матча.

    «Ее даже по испанскому ТВ показывали. Но в моей карьере была драка даже хлеще этой. Я про матч ЦСКА с «Сатурном».

    Нас («Сатурн») тогда провоцировали весь второй тайм. Раз ударили, два ударили – судья даже желтые не дает.

    Бастия не выдержал и полетел с двух ног в Семака. Ну и началось. Я побежал сразу разнимать. Вижу, Вася Березуцкий с кем-то толкается.

    Я подбежал сзади и начал оттаскивать. Он разворачивается с краснющими глазами и замахивается на меня – хочет в лицо ударить.

    Потом, когда к нему пришло осознание, что это стою я перед ним, он сразу руку опустил. Я был для него каким-то авторитетом – мы все-таки в сборной играли вместе.

    Потом, когда в ЦСКА работали, вспоминали с ним этот момент», – рассказал Онопко.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11055

      R_a_i_n 8 секунд назад

      Уже две недели мусолим... Надо что то новое. Тут Бута обменяли вот на американку!

      0
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      Рейтинг: +423

      Stavr007 47 минут назад

      гордятся что в пиндосии показывают? скрепно ничего не скажешь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10951

      alp 2 часа назад

      ушли на межсезонье и достали самые пошлые истории чтоб не сдохнуть от скуки

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4902

      ААМ 2 часа назад

      Если не футбол, то российскую драку увидели в Испании.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4126

      Питерский князь 2 часа назад

      Вся Испания над мясными смеялись.
      :)))

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