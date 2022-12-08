«Даже в Испании показывали». Онопко – о драке между игроками «Зенита» и «Спартака»

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о драке футболистов «Зенита» и «Спартака» в концовке кубкового матча.

«Ее даже по испанскому ТВ показывали. Но в моей карьере была драка даже хлеще этой. Я про матч ЦСКА с «Сатурном».

Нас («Сатурн») тогда провоцировали весь второй тайм. Раз ударили, два ударили – судья даже желтые не дает.

Бастия не выдержал и полетел с двух ног в Семака. Ну и началось. Я побежал сразу разнимать. Вижу, Вася Березуцкий с кем-то толкается.

Я подбежал сзади и начал оттаскивать. Он разворачивается с краснющими глазами и замахивается на меня – хочет в лицо ударить.

Потом, когда к нему пришло осознание, что это стою я перед ним, он сразу руку опустил. Я был для него каким-то авторитетом – мы все-таки в сборной играли вместе.

Потом, когда в ЦСКА работали, вспоминали с ним этот момент», – рассказал Онопко.

Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

«Зенит» из-за дисквалификации лишился таких футболистов как Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.

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