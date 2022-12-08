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  • «Даже в Испании показывали». Онопко – о драке между игроками «Зенита» и «Спартака»

«Даже в Испании показывали». Онопко – о драке между игроками «Зенита» и «Спартака»

8 декабря 2022, 13:37
8

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о драке футболистов «Зенита» и «Спартака» в концовке кубкового матча.

«Ее даже по испанскому ТВ показывали. Но в моей карьере была драка даже хлеще этой. Я про матч ЦСКА с «Сатурном».

Нас («Сатурн») тогда провоцировали весь второй тайм. Раз ударили, два ударили – судья даже желтые не дает.

Бастия не выдержал и полетел с двух ног в Семака. Ну и началось. Я побежал сразу разнимать. Вижу, Вася Березуцкий с кем-то толкается.

Я подбежал сзади и начал оттаскивать. Он разворачивается с краснющими глазами и замахивается на меня – хочет в лицо ударить.

Потом, когда к нему пришло осознание, что это стою я перед ним, он сразу руку опустил. Я был для него каким-то авторитетом – мы все-таки в сборной играли вместе.

Потом, когда в ЦСКА работали, вспоминали с ним этот момент», – рассказал Онопко.

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Источник: Sport24
Россия. Кубок Спартак Зенит Онопко Виктор
Комментарии (8)
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ААМ
1670498115
Если не футбол, то российскую драку увидели в Испании.
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alp
1670498456
ушли на межсезонье и достали самые пошлые истории чтоб не сдохнуть от скуки
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Stavr007
1670503258
гордятся что в пиндосии показывают? скрепно ничего не скажешь
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R_a_i_n
1670506080
Уже две недели мусолим... Надо что то новое. Тут Бута обменяли вот на американку!
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Дядя Серёжа
1670556337
Если бы Испания дралась как Спартак с Зенитом, они бы не вылетили с ЧМ. Это учебное пособие
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alefreddy
1670569194
авторитет тот еще то ромбик целует то еще что то
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