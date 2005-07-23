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    Виктор Онопко - статистика

    Защитник
    Имя Виктор
    Отчество Савельевич
    Фамилия Онопко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 октября 1969 (53 года)
    Рост 189
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сатурн 25 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.11.2005 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:2 ФК Москва (Москва)
    06.11.2005 1' -90' Спартак (Москва) 1:0 Сатурн (Раменское)
    29.10.2005 1' -90' Локомотив (Москва) 1:1 Сатурн (Раменское)
    23.10.2005 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:0 Шинник (Ярославль)
    11.09.2005 1' -90' Томь (Томск) 0:3 Сатурн (Раменское)
    27.08.2005 1' -90' Сатурн (Раменское) 3:2 Ахмат (Грозный)
    21.08.2005 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:1 Сатурн (Раменское)
    06.08.2005 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:1 Динамо (Москва)
    30.07.2005 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0 Сатурн (Раменское)
    23.07.2005 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 3:2 Сатурн (Раменское)
    17.07.2005 1' -90' Рубин (Казань) 0:0 Сатурн (Раменское)
    09.07.2005 1' -90' ФК Москва (Москва) 0:1 Сатурн (Раменское)
    02.07.2005 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:1 Спартак (Москва)
    26.06.2005 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:0 Локомотив (Москва)
    18.06.2005 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Сатурн (Раменское)
    15.06.2005 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:0 Сатурн (Раменское)
    12.06.2005 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:0 Торпедо (Москва)
    28.05.2005 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Сатурн (Раменское)
    22.05.2005 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    30.04.2005 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:2 Томь (Томск)
    23.04.2005 1' -90' Ахмат (Грозный) 1:0 Сатурн (Раменское)
    09.04.2005 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 Сатурн (Раменское)
    03.04.2005 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    13.03.2005 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:0 Рубин (Казань)
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