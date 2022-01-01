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Онопко предложил создать турнир по типу Кубка Содружества, если Россию не вернут в еврокубки

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, предложил создать новый турнир для российских команд.

«Если останемся без еврокубков и матчей сборных, возможно, стоит организовать какой-то дополнительный турнир по типу Кубка Содружества или Кубка Матч-Премьер, чтобы увеличить количество матчей. Не вижу в этом проблемы.

В вопросе расширения РПЛ тоже нужно исходить из интересов футбола, чтобы спортивная составляющая не страдала. Сейчас и вверху, и внизу таблицы идeт борьба. А представьте, объявят, что лига расширяется и никто не вылетает — останутся стимулы у аутсайдеров бороться?

А дополнительный турнир летом устроить — почему нет? Тем более Австрия, Швейцария, Германия сейчас закрыты, и готовиться к новому сезону, скорее всего, будем в России», — сказал Онопко.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.
  • РФС подал иски на эти решения.
  • Союз направил три апелляции в CAS против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    acor94 50 минут назад

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