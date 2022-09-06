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    Онопко заявил, что ему не жалко Кокорина: «Играть на Кипре – его судьба»

    Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко высказался о переходе Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис».

    — Вам жалко Кокорина? Он переехал на Кипр.

    — Не могу сказать, что жалко, ведь это его судьба и футбольная жизнь. Сложилось много обстоятельств, из-за которых пришлось принять такое решение, — играть в «Арисе».

    • Кокорин дебютировал за «Арис» в пятницу, выйдя на замену в матче с «Олимпиакосом» из Никосии.
    • Он появился на поле сразу после перерыва и сделал ассист на 89-й минуте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.09.2022 12:51
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2105

      kvm 11 часов назад

      Цветы роняют
      Лепестки на песок,
      Никто не знает,
      Как мой путь одинок.
      Сквозь снег и ветер
      Мне идти суждено,
      Нигде не светит
      Мне родное окно.
      Устал я греться
      У чужого огня,
      Но где же сердце,
      Что полюбит меня?
      Живу без ласки,
      Боль свою затая,
      Всегда быть в маске -
      Судьба моя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13568

      playsh 12 часов назад

      Чего его жалеть,он купается в бабках,как в масле.Ему одних процентов хватит,что бы в России до конца жизни подковы куем околачивать.

      2
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      ...
      Рейтинг: +25374

      JTherry > playsh 11 часов назад

      ...да и в сборной Кока уже выступать вряд ли будет...

      1
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      Рейтинг: +1951

      Bozigit 12 часов назад

      Скоро и Мамаев туда переедет)

      0
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