Онопко заявил, что ему не жалко Кокорина: «Играть на Кипре – его судьба»

Цветы роняют
Лепестки на песок,
Никто не знает,
Как мой путь одинок.
Сквозь снег и ветер
Мне идти суждено,
Нигде не светит
Мне родное окно.
Устал я греться
У чужого огня,
Но где же сердце,
Что полюбит меня?
Живу без ласки,
Боль свою затая,
Всегда быть в маске -
Судьба моя.
Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко высказался о переходе Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис».
— Вам жалко Кокорина? Он переехал на Кипр.
— Не могу сказать, что жалко, ведь это его судьба и футбольная жизнь. Сложилось много обстоятельств, из-за которых пришлось принять такое решение, — играть в «Арисе».
- Кокорин дебютировал за «Арис» в пятницу, выйдя на замену в матче с «Олимпиакосом» из Никосии.
- Он появился на поле сразу после перерыва и сделал ассист на 89-й минуте.