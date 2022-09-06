Онопко заявил, что ему не жалко Кокорина: «Играть на Кипре – его судьба»

Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко высказался о переходе Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис».
— Вам жалко Кокорина? Он переехал на Кипр.
— Не могу сказать, что жалко, ведь это его судьба и футбольная жизнь. Сложилось много обстоятельств, из-за которых пришлось принять такое решение, — играть в «Арисе».
- Кокорин дебютировал за «Арис» в пятницу, выйдя на замену в матче с «Олимпиакосом» из Никосии.
- Он появился на поле сразу после перерыва и сделал ассист на 89-й минуте.
Источник: «РБ Спорт»