Онопко: «Цены в Испании намного ниже, чем в России. Простой человек может позволить себе намного больше вещей»

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о жизни в Испании.

— Кажется, что уровень жизни населения в Испании невысок и там хорошо жить, только когда у тебя приличный доход.

— Вы неправы. Когда развалился СССР, в России появилось два класса населения — богатые и нищие. Среднего у нас не было. А средний класс — показатель уровня жизни в стране. Если он есть, значит в стране все неплохо.

В Испании средний класс был почти всегда. У них не так много безработных. Там вообще если человека официально берут на работу, его очень трудно уволить. Если все-таки увольняют, государство еще два года обязано платить пособие.

В Испании простой человек, со средним достатком, может позволить себе намного больше вещей, чем в России: цены там намного ниже. Тысяча евро считается хорошей зарплатой.

Гуляя по городу, всегда встречаешь забитые кафе и рестораны. То же самое с самолетами, наполненными испанскими туристами, которые летят на отдых. Если брать в целом — уровень жизни в Испании выше, чем в России.

— С чем это связано?

— Во-первых, Испания намного меньше России. Во-вторых, у них много социальных программ и пакетов. Человек, всю жизнь работая и платя налоги, на выходе получает хорошую пенсию. Там вообще средняя пенсия где-то 800-1000 евро — намного выше, чем в России.

При этом, если, к примеру, старенький мужичок не дожил до пенсии или умер на пенсии, эти деньги переходят жене. Это логично — он ведь всю жизнь платил налоги.

— В жизни в Испании вообще есть минусы?

— Явных я не видел.

Онопко играл в Испании с 1996 по 2003 год.

Он выступал за «Реал Овьедо» и «Райо Вальекано».

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