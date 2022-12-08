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    Онопко: «Цены в Испании намного ниже, чем в России. Простой человек может позволить себе намного больше вещей»

    Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о жизни в Испании.

    — Кажется, что уровень жизни населения в Испании невысок и там хорошо жить, только когда у тебя приличный доход.

    — Вы неправы. Когда развалился СССР, в России появилось два класса населения — богатые и нищие. Среднего у нас не было. А средний класс — показатель уровня жизни в стране. Если он есть, значит в стране все неплохо.

    В Испании средний класс был почти всегда. У них не так много безработных. Там вообще если человека официально берут на работу, его очень трудно уволить. Если все-таки увольняют, государство еще два года обязано платить пособие.

    В Испании простой человек, со средним достатком, может позволить себе намного больше вещей, чем в России: цены там намного ниже. Тысяча евро считается хорошей зарплатой.

    Гуляя по городу, всегда встречаешь забитые кафе и рестораны. То же самое с самолетами, наполненными испанскими туристами, которые летят на отдых. Если брать в целом — уровень жизни в Испании выше, чем в России.

    — С чем это связано?

    — Во-первых, Испания намного меньше России. Во-вторых, у них много социальных программ и пакетов. Человек, всю жизнь работая и платя налоги, на выходе получает хорошую пенсию. Там вообще средняя пенсия где-то 800-1000 евро — намного выше, чем в России.

    При этом, если, к примеру, старенький мужичок не дожил до пенсии или умер на пенсии, эти деньги переходят жене. Это логично — он ведь всю жизнь платил налоги.

    — В жизни в Испании вообще есть минусы?

    — Явных я не видел.

    • Онопко играл в Испании с 1996 по 2003 год.
    • Он выступал за «Реал Овьедо» и «Райо Вальекано».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1416

      elessar arnor 16 минут назад

      кто писал ниже, скоро встретимся на улицах)

      0
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      Рейтинг: +3610

      lordmrv > elessar arnor 4 минуты назад

      Обязательно! Но по разные стороны)))

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      Рейтинг: +2473

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Испанцам не повезло. Они не знают отрицательного роста экономики,рывков,прорывов. У них нет царя-непричёмыша. Убогие,одним словом. Им бы наших печенегов и половцев

      1
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      Рейтинг: +27

      gurov. 1 час назад

      КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ ПОКА У ВЛАСТИ ВРАГИ РОССИИ И РУССКОГО НАРОДА.

      2
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      Рейтинг: +10954

      alp 2 часа назад

      из минусов - там зимой очень холодно в домах. обогрев стоил космических денег в жирные времена, а сейчас, наверное, совсем неподъемный...

      денег на отпуск тратить не надо.. если ты, конечно, не отбитый на всю голову испанец, который вдруг захотел провести отпуск на берегу Охотского моря...

      1
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      Рейтинг: +12369

      Алексей З 2 часа назад

      Что-то Онопко не туда понесло !
      Это мы Великие, это у нас в недрах вся таблица Менделеева, это у нас лучшая Армия и ядерное оружие и нашему пенсионеру плевать какой курс евро , а ТАМ только ЛГБТ.

      2
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      Рейтинг: +919

      Untitled-1 2 часа назад

      Ну, погоди, погоди. У нас вон пенсионный возраст просто так что ли подняли!? Пенсионерам по косарю прибавили(но это не точно). На эти деньги вон уже по свету в круизах все наши пенсионеры. Это ли не райская пенсия?

      1
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      Рейтинг: +1352

      Красногвардейчик 3 часа назад

      Витя на большой срок себе наговорил)) Инагентом могут признать

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