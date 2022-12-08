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  • Онопко: «Цены в Испании намного ниже, чем в России. Простой человек может позволить себе намного больше вещей»

Онопко: «Цены в Испании намного ниже, чем в России. Простой человек может позволить себе намного больше вещей»

8 декабря 2022, 16:31
9

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о жизни в Испании.

— Кажется, что уровень жизни населения в Испании невысок и там хорошо жить, только когда у тебя приличный доход.

— Вы неправы. Когда развалился СССР, в России появилось два класса населения — богатые и нищие. Среднего у нас не было. А средний класс — показатель уровня жизни в стране. Если он есть, значит в стране все неплохо.

В Испании средний класс был почти всегда. У них не так много безработных. Там вообще если человека официально берут на работу, его очень трудно уволить. Если все-таки увольняют, государство еще два года обязано платить пособие.

В Испании простой человек, со средним достатком, может позволить себе намного больше вещей, чем в России: цены там намного ниже. Тысяча евро считается хорошей зарплатой.

Гуляя по городу, всегда встречаешь забитые кафе и рестораны. То же самое с самолетами, наполненными испанскими туристами, которые летят на отдых. Если брать в целом — уровень жизни в Испании выше, чем в России.

— С чем это связано?

— Во-первых, Испания намного меньше России. Во-вторых, у них много социальных программ и пакетов. Человек, всю жизнь работая и платя налоги, на выходе получает хорошую пенсию. Там вообще средняя пенсия где-то 800-1000 евро — намного выше, чем в России.

При этом, если, к примеру, старенький мужичок не дожил до пенсии или умер на пенсии, эти деньги переходят жене. Это логично — он ведь всю жизнь платил налоги.

— В жизни в Испании вообще есть минусы?

— Явных я не видел.

  • Онопко играл в Испании с 1996 по 2003 год.
  • Он выступал за «Реал Овьедо» и «Райо Вальекано».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Онопко Виктор
Комментарии (9)
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Красногвардейчик
1670507031
Витя на большой срок себе наговорил)) Инагентом могут признать
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Untitled-1
1670507412
Ну, погоди, погоди. У нас вон пенсионный возраст просто так что ли подняли!? Пенсионерам по косарю прибавили(но это не точно). На эти деньги вон уже по свету в круизах все наши пенсионеры. Это ли не райская пенсия?
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alp
1670508208
из минусов - там зимой очень холодно в домах. обогрев стоил космических денег в жирные времена, а сейчас, наверное, совсем неподъемный... денег на отпуск тратить не надо.. если ты, конечно, не отбитый на всю голову испанец, который вдруг захотел провести отпуск на берегу Охотского моря...
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АЛЕКС 58
1670514070
Испанцам не повезло. Они не знают отрицательного роста экономики,рывков,прорывов. У них нет царя-непричёмыша. Убогие,одним словом. Им бы наших печенегов и половцев
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САДЫЧОК
1670519308
Онопко Либо наивный , либо зомбоящик насмотрелся , либо ..... ! Аналитик хренов !
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Romeo 123
1670520006
У нас лучшие молчать
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raritet
1670522913
Онопко , как и всякий футболист , не отличается не то, что аналитическим умом, а просто соображительностью. Если он ,привыкши питаться в московских ресторанах и покапать трусы в бутиках столицы, то естественно, что ему цены Барселоны, Мадрида , Аликанте кажутся низкими. А если реально, то что там дешевле , то это вина средней ценовой категории. А в остальном ,примерно такие же цены на все. Но уж ценник на электроэнергию, тут они отыгрываются на пипле.Бензин в два раза дороже. Сейчас , вероятно , еще выше.
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