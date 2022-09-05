Онопко ответил, возможен ли вызов Дзюбы в сборную в сентябре

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, высказался о возможном приглашении в национальную команду форварда Артема Дзюбы.

– Если Дзюба будет хорошо себя проявлять в Турции, может ли он рассчитывать на вызов в сборную России?

– Мы следим за всеми футболистами. В теории – да, он может быть вызван. Мы можем любого вызвать.