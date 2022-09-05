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    Онопко ответил, возможен ли вызов Дзюбы в сборную в сентябре

    Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, высказался о возможном приглашении в национальную команду форварда Артема Дзюбы.

    – Если Дзюба будет хорошо себя проявлять в Турции, может ли он рассчитывать на вызов в сборную России?

    – Мы следим за всеми футболистами. В теории – да, он может быть вызван. Мы можем любого вызвать.

    • 34-летний Дзюба не играет за сборную с июня 2021 года.
    • Прошлой осенью нападающего вызывали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.
    • Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за сборную России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.09.2022 11:29
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +97932

      zigbert 15 часов назад

      Это уж как решит Карпин. Однако вероятность такого приглашения крайне мала.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25641

      vladimir-7 18 часов назад

      Да, вы можете вызвать в сборную любого игрока, но пока Карпин гл. тренер
      сборной, Дзюба в неё не пойдет и это всем давно понятно, а Карпин, зная об этом,
      никогда не пригласит Дзюбу.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4620

      Enter2006 18 часов назад

      Конечно нет, не лукавь.

      1
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