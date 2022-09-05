Онопко ответил, возможен ли вызов Дзюбы в сборную в сентябре

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, высказался о возможном приглашении в национальную команду форварда Артема Дзюбы.
– Если Дзюба будет хорошо себя проявлять в Турции, может ли он рассчитывать на вызов в сборную России?
– Мы следим за всеми футболистами. В теории – да, он может быть вызван. Мы можем любого вызвать.
- 34-летний Дзюба не играет за сборную с июня 2021 года.
- Прошлой осенью нападающего вызывали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.
- Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за сборную России.
Источник: «РБ Спорт»