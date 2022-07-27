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    Павлюченко, Сычев и Онопко подтвердили участие в матче легенд «Спартака» и «Зенита»

    Дмитрий Сычев, Виктор Онопко и Роман Павлюченко подтвердили свое участие в ответном матче легенд «Спартака» и «Зенита», сообщает журналист Иван Карпов.

    За «Спартак» также могут сыграть Александр Павленко и Андрей Ещенко.

    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев предложил сыграть в матче Игорю Денисову и Вячеславу Малафееву.

    • 8 июля ветераны «Зенита» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в Санкт-Петербурге.
    • Победу петербургским ветеранам принесли голы Романа Широкова и Александра Кержакова.
    • Ответный матч пройдет 2 сентября на «Открытие Банк Арене».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 19:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2693

      Play 6 минут назад

      Сычёв легенда Спартака? Сдурели? У него один сезон и один скандал в Спартаке, больше ничего. А Онопко десять лет облизывал эмблему коней в тренерском штабе во время матчей со Спартаком, если он оденет футболку с ромбом, вместе с ним её только обоссать и сжечь останется.

      0
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      Рейтинг: +1232

      alefreddy 1 час назад

      может наберут состав и с заменками играть будут

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      Рейтинг: +8955

      R_a_i_n 1 час назад

      Господи, Онопко лет 60 уже. Бомжи Денисова пригласили, мы Онопко)))

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