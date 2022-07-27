Павлюченко, Сычев и Онопко подтвердили участие в матче легенд «Спартака» и «Зенита»

Дмитрий Сычев, Виктор Онопко и Роман Павлюченко подтвердили свое участие в ответном матче легенд «Спартака» и «Зенита», сообщает журналист Иван Карпов.
За «Спартак» также могут сыграть Александр Павленко и Андрей Ещенко.
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев предложил сыграть в матче Игорю Денисову и Вячеславу Малафееву.
- 8 июля ветераны «Зенита» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в Санкт-Петербурге.
- Победу петербургским ветеранам принесли голы Романа Широкова и Александра Кержакова.
- Ответный матч пройдет 2 сентября на «Открытие Банк Арене».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова