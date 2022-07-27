Павлюченко, Сычев и Онопко подтвердили участие в матче легенд «Спартака» и «Зенита»

Дмитрий Сычев, Виктор Онопко и Роман Павлюченко подтвердили свое участие в ответном матче легенд «Спартака» и «Зенита», сообщает журналист Иван Карпов.

За «Спартак» также могут сыграть Александр Павленко и Андрей Ещенко.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев предложил сыграть в матче Игорю Денисову и Вячеславу Малафееву.