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    Набабкин вспомнил, как чуть не подрался с Онопко

    Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о стычке с экс-тренером московской команды Виктором Онопко.

    «Однажды с Онопко закусились. Тренировались в Ватутинках, погодка еще была такая тепленькая. Мы играли в дыр-дыр, Онопко с нами, а Савельич ненавидит проигрывать. Мы пошли в жесткий стык, потом прикрикнули друг на друга, и понеслось.

    Нас разнимали? Ну, движения были, да. Савельич всегда заводится, отдается до конца, а ты смотришь на него и сам заводишься.

    Онопко хоть сейчас заявляй в любую команду РПЛ – третьим центральным точно не испортит», – сказал Набабкин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.07.2023 16:46
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