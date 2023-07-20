Набабкин вспомнил, как чуть не подрался с Онопко

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о стычке с экс-тренером московской команды Виктором Онопко.

«Однажды с Онопко закусились. Тренировались в Ватутинках, погодка еще была такая тепленькая. Мы играли в дыр-дыр, Онопко с нами, а Савельич ненавидит проигрывать. Мы пошли в жесткий стык, потом прикрикнули друг на друга, и понеслось.

Нас разнимали? Ну, движения были, да. Савельич всегда заводится, отдается до конца, а ты смотришь на него и сам заводишься.

Онопко хоть сейчас заявляй в любую команду РПЛ – третьим центральным точно не испортит», – сказал Набабкин.