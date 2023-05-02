Онопко: «Если меня тронули на улице или в метро, то отвечу, дам сдачи. Так воспитывают во дворах»

Бывший футболист сборной России Виктор Онопко рассказал, как ведет себя вне футбольного поля.

– В матче вы придерживались агрессивного стиля. Создаете впечатление очень спокойного человека, но на поле совсем другой?

– Да, так и есть. На поле я один, вне поля – другой. У меня это с детства заложено. Я себя даже не настраиваю на такой агрессивный стиль, просто выхожу на поле, а это уже в крови. Неважно, во что я играю: в теннис, футбол или баскетбол. Всегда выхожу побеждать. Это не специально происходит – такой характер.

Если меня тронули на улице или в метро, то я отвечу, дам сдачи. Так воспитывают во дворах.

– Бывает такое, что после матча вы чувствуете, что перегнули?

– Нет, никогда не перехожу черту. Ни разу я никому ничего не повредил и не сломал. Да, могли потолкаться, но потом пили пиво вместе.

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