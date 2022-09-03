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    «Не трагедия». Онопко – о сорвавшемся трансфере Захаряна в «Челси»

    Виктор Онопко, помощник главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, высказался о том, что переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» так и не состоялся.

    «То, что у Захаряна не получилось уехать в «Челси» – это не трагедия. Захарян уже не первый год показывает свои качества. Он молод и перспективен. Поэтому «Челси» и обратил на него внимание.

    Арсен – сильный человек. Он не сбавит, не потеряет мотивацию. Я с ним общался перед кубковой игрой. Арсен полон желания также продолжать работать. По нему не было видно, что он поникший», – заявил Онопко.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 54 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» был готов выкупить игрока сборной России за 15 миллионов евро, но сделку отложили из-за проблем с переводом денег.

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    Источник: Sport24

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    03.09.2022 12:34
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