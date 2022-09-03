«Не трагедия». Онопко – о сорвавшемся трансфере Захаряна в «Челси»

Виктор Онопко, помощник главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, высказался о том, что переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» так и не состоялся.

«То, что у Захаряна не получилось уехать в «Челси» – это не трагедия. Захарян уже не первый год показывает свои качества. Он молод и перспективен. Поэтому «Челси» и обратил на него внимание.

Арсен – сильный человек. Он не сбавит, не потеряет мотивацию. Я с ним общался перед кубковой игрой. Арсен полон желания также продолжать работать. По нему не было видно, что он поникший», – заявил Онопко.