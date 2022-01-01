Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

Онопко: «Россия была в состоянии пройти Польшу и выйти в финал стыков ЧМ»

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, высказался об отстранении национальной команды от стыков ЧМ-2022.

«Если бы не отлучение, России реально было преодолеть два раунда стыков? Конечно. Да, у Польши сильная сборная, есть явные лидеры. Но у нас тоже хорошая команда. Уверен, что мы были в состоянии пройти поляков и выйти в финал стыков.

Я видел переживания ребят после игры в Хорватии, наблюдал за ними в клубах, общался. Все были настроены пробиться на чемпионат мира. Очень жаль, что нас этого шанса лишили.

К сборной Польши никаких претензий нет. Футболисты тут вообще не причeм. Не они же принимали решение по России. Ну да, вместо двух матчей сыграли один. Но, как бы то ни было, шведов победили.

Какой-то личной неприязни я к ним не испытываю. Те же Шиманьски, Рыбус играют у нас. Нормальные ребята. Сказали бы им играть с Россией — они бы вышли и сыграли», — сказал Онопко.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.
  • РФС подал иски на эти решения.
  • Союз направил три апелляции в CAS против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Онопко: «В футбольном мире к России хорошо относятся. Верю, что мы вернемся» 2
РФС ищет нового провайдера для системы VAR и рассматривает несколько предложений 5
Хачатурянц – об отказе от VAR: «Даже мыслей таких нет. Не будем возвращаться в другое столетие» 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:50
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11