Онопко: «Россия была в состоянии пройти Польшу и выйти в финал стыков ЧМ»

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, высказался об отстранении национальной команды от стыков ЧМ-2022.

«Если бы не отлучение, России реально было преодолеть два раунда стыков? Конечно. Да, у Польши сильная сборная, есть явные лидеры. Но у нас тоже хорошая команда. Уверен, что мы были в состоянии пройти поляков и выйти в финал стыков.

Я видел переживания ребят после игры в Хорватии, наблюдал за ними в клубах, общался. Все были настроены пробиться на чемпионат мира. Очень жаль, что нас этого шанса лишили.

К сборной Польши никаких претензий нет. Футболисты тут вообще не причeм. Не они же принимали решение по России. Ну да, вместо двух матчей сыграли один. Но, как бы то ни было, шведов победили.

Какой-то личной неприязни я к ним не испытываю. Те же Шиманьски, Рыбус играют у нас. Нормальные ребята. Сказали бы им играть с Россией — они бы вышли и сыграли», — сказал Онопко.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.

РФС подал иски на эти решения.

Союз направил три апелляции в CAS против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций.

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