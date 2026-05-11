«Спартак» оценили на предмет возвращения былого величия

Бывший игрок ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха высказаля об игре «Спартака» под руководством Хуана Карлоса Карседо.

«Преждевременно говорить о том, что к «Спартаку» возвращается былое величие. Тот же матч с ЦСКА, с равным по силе сопернику, говорит о том, что у «Спартака» пока ещe достаточно проблем, особенно в обороне.

Если «Спартак» их не решит, то вряд ли будет претендовать на чемпионство. А то, что «Спартак» ярко играет в атаке, – это ни для кого не секрет. У «Спартака» на данный момент одна из сильнейший атакующих линий в РПЛ», – сказал Хомуха.