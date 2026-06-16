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  • Ирак – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2026

Ирак – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2026

16 июня, 23:50
Ирак
17.06.2026, среда, 01:00
Чемпионат мира, группа I, 1 тур
1 : 4
Завершен
Норвегия
39' А. Хуссейн
29' Э. Холанд 43' Э. Холанд 76' Л. Эстигард 90+6' А. Хуссейн (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирак
12
Джалаль Хассан
(К) ВР
23
Мерчас Доски
ЛЗ
5
Акам Ашем
ЦЗ
4
Заид Тахсин
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ПЗ
24
Заид Исмаил
ОП
16
Амир Аль-Аммари
ЦП
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
17
Али Джасим
ПВ
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
9
Али Аль-Хамади
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Мартин Эдегор
(К) АП
20
Антонио Нуса
ЛВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Ирак
1
Фахад Талиб
ВР
22
Ахмед Басиль
ВР
15
Ахмед Хасан
ЛЗ
2
Ребин Сулака
ЦЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
26
Франс Путрос
ЦЗ
20
Аймар Шер
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
19
Кевин Якоб
АП
21
Марко Фарджи
ЛВ
7
Юссеф Амин
ЛВ
11
Ахмед Касем
ПВ
10
Моанад Али
ЦФ
13
Али Юсиф
ЦФ
Норвегия
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Сандер Тангвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
23
Йенс Хеуге
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
22
Оскар Бобб
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Хассан
23
Доски
5
Ашем
4
Тахсин
3
Али
24
Исмаил
16
Аль-Аммари
8
Байеш
17
Джасим
9
Аль-Хамади
18
Хуссейн
4-2-2-2
1
Нюланд
26
Рюэрсон
3
Айер
17
Хеггем
5
Вольфе
8
Берге
14
Эушнес
10
Эдегор
20
Нуса
7
Серлот
9
Холанд
3
Али
25
Садун
25
Садун
3
Али
24
Исмаил
14
Икбал
14
Икбал
24
Исмаил
9
Аль-Хамади
21
Фарджи
21
Фарджи
9
Аль-Хамади
17
Джасим
11
Касем
11
Касем
17
Джасим
8
Байеш
10
Али
10
Али
8
Байеш
5
Вольфе
4
Эстигард
4
Эстигард
5
Вольфе
10
Эдегор
6
Берг
6
Берг
10
Эдегор
14
Эушнес
18
Торстведт
18
Торстведт
14
Эушнес
20
Нуса
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
20
Нуса
7
Серлот
22
Бобб
22
Бобб
7
Серлот
Остались в запасе
Ирак
Норвегия
1
Фахад Талиб
ВР
22
Ахмед Басиль
ВР
15
Ахмед Хасан
ЛЗ
2
Ребин Сулака
ЦЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
26
Франс Путрос
ЦЗ
20
Аймар Шер
ЦП
19
Кевин Якоб
АП
7
Юссеф Амин
ЛВ
13
Али Юсиф
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Сандер Тангвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
19
Тело Осгор
АП
23
Йенс Хеуге
ЛВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
1
Фахад Талиб
ВР
22
Ахмед Басиль
ВР
15
Ахмед Хасан
ЛЗ
2
Ребин Сулака
ЦЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
26
Франс Путрос
ЦЗ
20
Аймар Шер
ЦП
19
Кевин Якоб
АП
7
Юссеф Амин
ЛВ
13
Али Юсиф
ЦФ
Остались в запасе
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Сандер Тангвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
19
Тело Осгор
АП
23
Йенс Хеуге
ЛВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Ирак - Норвегия
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
13
Офсайды
1
0
Количество передач
334
537
Сейвы
2
0
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.8
2.52
xGP (предотвращенные голы)
-0.4
-0.4

Смотреть прямую трансляцию Ирак против Норвегии, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июня в 01:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ирак – Норвегия

Ирак – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Норвегия Ирак
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