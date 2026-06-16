Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию Ирак против Норвегии, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июня в 01:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ирак – Норвегия