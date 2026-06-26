Составы команд
Сенегал
Сенегал
2-2-1-3-2
23
Мори
4
Сек
19
Ниахате
21
Диарра
5
Гуйе
8
Камара
10
Мане
14
Якобс
18
Сарр
20
Мбайе
15
Дьятта
4-2-3-1
22
Басиль
2
Сулака
5
Ашем
26
Путрос
23
Доски
14
Икбал
16
Аль-Аммари
17
Джасим
11
Касем
8
Байеш
9
Аль-Хамади
21
Диарра
26
Гуйе
26
Гуйе
21
Диарра
4
Сек
6
Сисс
6
Сисс
4
Сек
20
Мбайе
13
Ндиайе
13
Ндиайе
20
Мбайе
18
Сарр
7
Диао
7
Диао
18
Сарр
8
Камара
11
Джексон
11
Джексон
8
Камара
22
Басиль
12
Хассан
12
Хассан
22
Басиль
17
Джасим
15
Хасан
15
Хасан
17
Джасим
11
Касем
6
Юнис
6
Юнис
11
Касем
14
Икбал
19
Якоб
19
Якоб
14
Икбал
9
Аль-Хамади
13
Юсиф
13
Юсиф
9
Аль-Хамади
Остались в запасе
Сенегал
Ирак
1
Йехван Диуф
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
17
Папе Сарр
ЦП
22
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
29
Бамба Дьенг
ЦФ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
1
Фахад Талиб
ВР
4
Заид Тахсин
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ПЗ
24
Заид Исмаил
ОП
20
Аймар Шер
ЦП
7
Юссеф Амин
ЛВ
21
Марко Фарджи
ЛВ
10
Моанад Али
ЦФ
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Остались в запасе
1
Йехван Диуф
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
17
Папе Сарр
ЦП
22
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
29
Бамба Дьенг
ЦФ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Остались в запасе
1
Фахад Талиб
ВР
4
Заид Тахсин
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ПЗ
24
Заид Исмаил
ОП
20
Аймар Шер
ЦП
7
Юссеф Амин
ЛВ
21
Марко Фарджи
ЛВ
10
Моанад Али
ЦФ
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
Главный тренер
Грэм Арнольд
Статистика матча Сенегал - Ирак
2
1
2
Всего ударов по воротам
28
6
Удары в створ
12
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
ВАР
0
1
Угловые удары
12
3
Нарушения
10
11
Офсайды
1
0
Количество передач
590
266
Сейвы
1
7
Точность передач %
87
69
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
17
1
Удары из-за пределов штрафной
11
5
xG (ожидаемые голы)
3.01
0.14
xGP (предотвращенные голы)
-0.07
-0.07
Смотреть прямую трансляцию Сенегал против Ирака, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сенегал – Ирак
- Матч можно посмотреть в сервисе «Кинопоиск».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»