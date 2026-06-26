Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сенегал – Ирак: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2026

Сенегал – Ирак: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2026

26 июня, 20:50
Сенегал
26.06.2026, пятница, 22:00
Чемпионат мира, группа I, 3 тур
5 : 0
Завершен
Ирак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
23
Диав Мори
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
14
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Хабиб Диарра
ОП
5
Идрисса Гуйе
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
20
Ибрахим Мбайе
ПВ
18
Исмаила Сарр
ПВ
Главный тренер
Папе Тиав
Ирак
22
Ахмед Басиль
ВР
23
Мерчас Доски
ЛЗ
2
Ребин Сулака
ЦЗ
5
Акам Ашем
ЦЗ
26
Франс Путрос
ЦЗ
8
Ибрагим Байеш
(К) ЛВ
14
Зидан Икбал
ЦП
16
Амир Аль-Аммари
ЦП
11
Ахмед Касем
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
9
Али Аль-Хамади
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Сенегал
1
Йехван Диуф
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
7
Ассане Диао
ЛВ
26
Пап Гуйе
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
22
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
29
Бамба Дьенг
ЦФ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Ирак
1
Фахад Талиб
ВР
12
Джалаль Хассан
ВР
15
Ахмед Хасан
ЛЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
4
Заид Тахсин
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ПЗ
7
Юссеф Амин
ЛВ
21
Марко Фарджи
ЛВ
24
Заид Исмаил
ОП
20
Аймар Шер
ЦП
19
Кевин Якоб
АП
13
Али Юсиф
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
2-2-1-3-2
23
Мори
4
Сек
19
Ниахате
21
Диарра
5
Гуйе
8
Камара
10
Мане
14
Якобс
18
Сарр
20
Мбайе
15
Дьятта
4-2-3-1
22
Басиль
2
Сулака
5
Ашем
26
Путрос
23
Доски
14
Икбал
16
Аль-Аммари
17
Джасим
11
Касем
8
Байеш
9
Аль-Хамади
21
Диарра
26
Гуйе
26
Гуйе
21
Диарра
4
Сек
6
Сисс
6
Сисс
4
Сек
20
Мбайе
13
Ндиайе
13
Ндиайе
20
Мбайе
18
Сарр
7
Диао
7
Диао
18
Сарр
8
Камара
11
Джексон
11
Джексон
8
Камара
22
Басиль
12
Хассан
12
Хассан
22
Басиль
17
Джасим
15
Хасан
15
Хасан
17
Джасим
11
Касем
6
Юнис
6
Юнис
11
Касем
14
Икбал
19
Якоб
19
Якоб
14
Икбал
9
Аль-Хамади
13
Юсиф
13
Юсиф
9
Аль-Хамади
Остались в запасе
Сенегал
Ирак
1
Йехван Диуф
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
17
Папе Сарр
ЦП
22
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
29
Бамба Дьенг
ЦФ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
1
Фахад Талиб
ВР
4
Заид Тахсин
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ПЗ
24
Заид Исмаил
ОП
20
Аймар Шер
ЦП
7
Юссеф Амин
ЛВ
21
Марко Фарджи
ЛВ
10
Моанад Али
ЦФ
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Остались в запасе
1
Йехван Диуф
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
2
Мамаду Сарр
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Антуан Менди
ПЗ
17
Папе Сарр
ЦП
22
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
29
Бамба Дьенг
ЦФ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
Остались в запасе
1
Фахад Талиб
ВР
4
Заид Тахсин
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ПЗ
24
Заид Исмаил
ОП
20
Аймар Шер
ЦП
7
Юссеф Амин
ЛВ
21
Марко Фарджи
ЛВ
10
Моанад Али
ЦФ
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
Главный тренер
Папе Тиав
Главный тренер
Грэм Арнольд
Статистика матча Сенегал - Ирак
2
1
2
Всего ударов по воротам
28
6
Удары в створ
12
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
ВАР
0
1
Угловые удары
12
3
Нарушения
10
11
Офсайды
1
0
Количество передач
590
266
Сейвы
1
7
Точность передач %
87
69
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
17
1
Удары из-за пределов штрафной
11
5
xG (ожидаемые голы)
3.01
0.14
xGP (предотвращенные голы)
-0.07
-0.07

Смотреть прямую трансляцию Сенегал против Ирака, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сенегал – Ирак

Сенегал – Ирак: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Ирак Сенегал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
1
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
2
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
3
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
17
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+