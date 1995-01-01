Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|12
|Хассан Джалаль
|Аль-Завраа
|Вра
|32
|2
|0
|0
|0
|0
|22
|Басиль Ахмед
|Аль-Шорта
|Вра
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|23
|Доски Мерчас
|Словацко
|Защ
|24
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|Путрос Франс
|Порт
|Защ
|30
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|Сулака Ребин
|Броммапойкарна
|Защ
|31
|3
|1
|0
|0
|0
|6
|Аднан Али
|Мес
|Защ
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|Натик Саад
|Абха
|Защ
|33
|2
|0
|0
|1
|0
|3
|Али Хуссейн
|Херенвен
|Защ
|21
|2
|0
|0
|0
|0
|24
|Тахсин Заид
|Аль-Талаба
|Защ
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|25
|Яхья Ахмед
|Аль-Шорта
|Защ
|28
|1
|0
|1
|0
|0
|15
|Мохидин Аллан
|Нет клуба
|Защ
|30
|1
|0
|0
|0
|0
|20
|Рашид Осама
|Визела
|Пол
|32
|3
|1
|0
|0
|0
|11
|Икбал Зидан
|Утрехт
|Пол
|20
|2
|0
|0
|0
|0
|16
|Аль-Аммари Амир
|Хальмстад
|Пол
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|13
|Ресан Башар
|Катар СК
|Пол
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|21
|Алли Ахмад
|Руан
|Пол
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|8
|Байеш Ибрагим
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Нап
|23
|3
|0
|0
|0
|0
|18
|Хуссейн Аймен
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Нап
|27
|3
|5
|0
|0
|0
|7
|Амин Юссеф
|Айнтрахт
|Нап
|20
|3
|0
|0
|0
|0
|17
|Джасим Али
|Аль-Кува Аль-Джавия
|Нап
|20
|2
|0
|0
|0
|0
|10
|Али Моанад
|Аль-Шорта
|Нап
|23
|2
|1
|0
|0
|0
|9
|Аль-Хамади Али
|Уимблдон
|Нап
|21
|1
|0
|0
|0
|0
|26
|Маджид Монтадер
|Хаммарбю
|Нап
|18
|1
|0
|0
|1
|0
Всего игроков: 23, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 5, нападающих: 7