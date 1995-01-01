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    Состав сборной Ирака по футболу

    Сайт ifa.iq/
    Тренер Хесус Касас
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    12 Хассан Джалаль Ирак Аль-Завраа Ирак Вра 32 2 0 0 0 0
    22 Басиль Ахмед Ирак Аль-Шорта Ирак Вра 27 1 0 0 0 0
    23 Доски Мерчас Чехия Словацко Ирак Защ 24 3 0 0 0 0
    5 Путрос Франс Тайланд Порт Ирак Дания Защ 30 3 0 0 0 0
    2 Сулака Ребин Швеция Броммапойкарна Ирак Швеция Защ 31 3 1 0 0 0
    6 Аднан Али Иран Мес Ирак Защ 30 2 0 0 0 0
    4 Натик Саад Саудовская Аравия Абха Ирак Защ 33 2 0 0 1 0
    3 Али Хуссейн Нидерланды Херенвен Ирак Швеция Защ 21 2 0 0 0 0
    24 Тахсин Заид Ирак Аль-Талаба Ирак Защ 22 1 0 0 0 0
    25 Яхья Ахмед Ирак Аль-Шорта Ирак Защ 28 1 0 1 0 0
    15 Мохидин Аллан Нет клуба Ирак Швеция Защ 30 1 0 0 0 0
    20 Рашид Осама Португалия Визела Ирак Пол 32 3 1 0 0 0
    11 Икбал Зидан Нидерланды Утрехт Ирак Пол 20 2 0 0 0 0
    16 Аль-Аммари Амир Швеция Хальмстад Ирак Швеция Пол 26 2 0 0 0 0
    13 Ресан Башар Катар Катар СК Ирак Пол 27 2 0 0 0 0
    21 Алли Ахмад Франция Руан Ирак Пол 27 1 0 0 0 0
    8 Байеш Ибрагим Ирак Аль-Кува Аль-Джавия Ирак Нап 23 3 0 0 0 0
    18 Хуссейн Аймен Ирак Аль-Кува Аль-Джавия Ирак Нап 27 3 5 0 0 0
    7 Амин Юссеф Германия Айнтрахт Ирак Германия Нап 20 3 0 0 0 0
    17 Джасим Али Ирак Аль-Кува Аль-Джавия Ирак Нап 20 2 0 0 0 0
    10 Али Моанад Ирак Аль-Шорта Ирак Нап 23 2 1 0 0 0
    9 Аль-Хамади Али Англия Уимблдон Ирак Нап 21 1 0 0 0 0
    26 Маджид Монтадер Швеция Хаммарбю Ирак Швеция Нап 18 1 0 0 1 0
    Всего игроков: 23, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 5, нападающих: 7
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