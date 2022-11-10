- 26 февраля
- 22:18 Россия сыграет с Ираком в Сочи 27 марта («СЭ») 7
- 21 февраля
- 17:45 РФС ответил на приглашение сборной России сыграть с Ираком в Багдаде 3
- 16:16 Сборная Ирака пригласила Россию провести товарищеский матч 5
- 10 ноября 2022
- 08:10 Товарищеские матчи. Мексика разгромила Ирак, победы Катара и Коста-Рики
- 21 июля 2022
- 12:00 Фото «Рубин» взял на просмотр защитника сборной Ирака 3
- 21 сентября 2021
- 11:25 Черчесов – о сборной Ирака: «Сказал, что я не готов. Это решение было бы безответственным» 8
- 30 июля 2021
- 15:28 «Чемпионат»: Черчесов отказался возглавить сборную Ирака 14
- 19 февраля 2020
- 13:08 Видео Хавбек сборной Ирака Хади тренируется с «Крыльями». Игроком интересовался «Зенит»
- 18 февраля 2020
- 13:47 Хавбек сборной Ирака Хади прошел медосмотр в «Крыльях». Игроком интересовался «Зенит» 1
- 14 октября 2018
- 06:16 У игрока сборной Ирака умерла мать. Он вышел на поле в тот же день 1
- 11 октября 2018
- 23:09 Паредес сыграл 60 минут в матче против Ирака 2
- 25 июля 2018
- 09:55 Свен-Горан Эрикссон возглавит сборную Ирака 1
- 28 февраля 2018
- 22:11 Товарищеский матч. Соперник сборной России Саудовская Аравия разгромно проиграл Ираку 1
- 5 сентября 2017
- 19:04 Отбор на ЧМ-2018. Гол Хуссейна принес Ираку победу над ОАЭ 2
- 13 июня 2017
- 17:21 Отбор на ЧМ-2018. Сборная ОАЭ вырвала ничью в матче с Таиландом, Ирак поделил очки с Японией
- 11 апреля 2017
- 13:24 Раньери, Зико и Райкард – кандидаты на пост главного тренера сборной Ирака 2
- 28 марта 2017
- 22:23 Отбор на ЧМ-2018. Саудовская Аравия с минимальным счетом обыграла Ирак
- 23 марта 2017
- 20:57 Отбор на ЧМ-2018. Япония обыграла ОАЭ, Австралия поделила очки с Ираком
- 15 ноября 2016
- 20:17 Отбор на ЧМ-2018. Сборная ОАЭ обыграла команду Ирака
- 11 октября 2016
- 17:29 Отбор ЧМ-2018. Ирак разгромил Таиланд 2
- 6 октября 2016
- 15:31 Отбор ЧМ-2018. Япония вырвала победу у Ирака 2
- 6 сентября 2016
- 15:54 Отбор ЧМ-2018. Саудовская Аравия вырвала победу у Ирака
- 1 сентября 2016
- 16:12 Отбор ЧМ-2018. Австралия победила Ирак, Гол Хонды не спас Японию от поражения в матче с ОАЭ