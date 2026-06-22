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  • Франция – Ирак: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2026

Франция – Ирак: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2026

22 июня, 22:50
Франция
23.06.2026, вторник, 00:00
Чемпионат мира, группа I, 2 тур
3 : 0
Завершен
Ирак
14' К. Мбаппе 54' К. Мбаппе 66' У. Дембеле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Куадио Коне
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
11
Майкл Олисе
ПВ
7
Усман Дембеле
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Ирак
22
Ахмед Басиль
ВР
23
Мерчас Доски
ЛЗ
4
Заид Тахсин
ЦЗ
5
Акам Ашем
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ПЗ
24
Заид Исмаил
ОП
16
Амир Аль-Аммари
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
11
Ахмед Касем
ПВ
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Франция
30
Брис Самба
ВР
23
Робин Риссе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
25
Магнес Аклиуш
АП
24
Райан Шерки
АП
20
Десир Дуэ
АП
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Ирак
1
Фахад Талиб
ВР
12
Джалаль Хассан
ВР
15
Ахмед Хасан
ЛЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
2
Ребин Сулака
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
26
Франс Путрос
ЦЗ
20
Аймар Шер
ЦП
19
Кевин Якоб
АП
21
Марко Фарджи
ЛВ
7
Юссеф Амин
ЛВ
17
Али Джасим
ПВ
13
Али Юсиф
ЦФ
9
Али Аль-Хамади
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
4-2-3-1
16
Меньян
3
Динь
4
Упамекано
2
Салиба
5
Кунде
6
Коне
14
Рабьо
12
Барколя
11
Олисе
7
Дембеле
10
Мбаппе
4-1-2-2-1
22
Басиль
3
Али
4
Тахсин
5
Ашем
23
Доски
24
Исмаил
16
Аль-Аммари
14
Икбал
11
Касем
8
Байеш
18
Хуссейн
12
Барколя
2
Густо
2
Густо
12
Барколя
5
Кунде
25
Аклиуш
25
Аклиуш
5
Кунде
7
Дембеле
24
Шерки
24
Шерки
7
Дембеле
11
Олисе
20
Дуэ
20
Дуэ
11
Олисе
10
Мбаппе
9
Тюрам
9
Тюрам
10
Мбаппе
24
Исмаил
2
Сулака
2
Сулака
24
Исмаил
8
Байеш
20
Шер
20
Шер
8
Байеш
16
Аль-Аммари
21
Фарджи
21
Фарджи
16
Аль-Аммари
4
Тахсин
7
Амин
7
Амин
4
Тахсин
18
Хуссейн
9
Аль-Хамади
9
Аль-Хамади
18
Хуссейн
Остались в запасе
Франция
Ирак
30
Брис Самба
ВР
23
Робин Риссе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Фахад Талиб
ВР
12
Джалаль Хассан
ВР
15
Ахмед Хасан
ЛЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
26
Франс Путрос
ЦЗ
19
Кевин Якоб
АП
17
Али Джасим
ПВ
13
Али Юсиф
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
23
Робин Риссе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
1
Фахад Талиб
ВР
12
Джалаль Хассан
ВР
15
Ахмед Хасан
ЛЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
26
Франс Путрос
ЦЗ
19
Кевин Якоб
АП
17
Али Джасим
ПВ
13
Али Юсиф
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Грэм Арнольд
Статистика матча Франция - Ирак
1
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
4
Офсайды
1
0
Количество передач
603
481
Сейвы
0
2
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.67
0.63
xGP (предотвращенные голы)
-0.72
-0.72

Смотреть прямую трансляцию Франция против Ирака, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июня в 00:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Ирак

Франция – Ирак: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Ирак Франция
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