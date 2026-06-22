23.06.2026, вторник, 00:00
Чемпионат мира, группа I, 2 тур
Чемпионат мира, группа I, 2 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Франция
Франция
4-2-3-1
16
Меньян
3
Динь
4
Упамекано
2
Салиба
5
Кунде
6
Коне
14
Рабьо
12
Барколя
11
Олисе
7
Дембеле
10
Мбаппе
4-1-2-2-1
22
Басиль
3
Али
4
Тахсин
5
Ашем
23
Доски
24
Исмаил
16
Аль-Аммари
14
Икбал
11
Касем
8
Байеш
18
Хуссейн
12
Барколя
2
Густо
2
Густо
12
Барколя
5
Кунде
25
Аклиуш
25
Аклиуш
5
Кунде
7
Дембеле
24
Шерки
24
Шерки
7
Дембеле
11
Олисе
20
Дуэ
20
Дуэ
11
Олисе
10
Мбаппе
9
Тюрам
9
Тюрам
10
Мбаппе
24
Исмаил
2
Сулака
2
Сулака
24
Исмаил
8
Байеш
20
Шер
20
Шер
8
Байеш
16
Аль-Аммари
21
Фарджи
21
Фарджи
16
Аль-Аммари
4
Тахсин
7
Амин
7
Амин
4
Тахсин
18
Хуссейн
9
Аль-Хамади
9
Аль-Хамади
18
Хуссейн
Остались в запасе
Франция
Ирак
30
Брис Самба
ВР
23
Робин Риссе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Фахад Талиб
ВР
12
Джалаль Хассан
ВР
15
Ахмед Хасан
ЛЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
26
Франс Путрос
ЦЗ
19
Кевин Якоб
АП
17
Али Джасим
ПВ
13
Али Юсиф
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
23
Робин Риссе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
1
Фахад Талиб
ВР
12
Джалаль Хассан
ВР
15
Ахмед Хасан
ЛЗ
6
Манаф Юнис
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
26
Франс Путрос
ЦЗ
19
Кевин Якоб
АП
17
Али Джасим
ПВ
13
Али Юсиф
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Грэм Арнольд
Статистика матча Франция - Ирак
1
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
4
Офсайды
1
0
Количество передач
603
481
Сейвы
0
2
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.67
0.63
xGP (предотвращенные голы)
-0.72
-0.72
Смотреть прямую трансляцию Франция против Ирака, 2-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 июня в 00:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Ирак
- Матч можно посмотреть в сервисе «Кинопоиск».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»