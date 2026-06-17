Норвегия победила Ирак в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026, итоговый счет 4:1.

Эрлинг Холанд открыл счет в игре на 29-й минуте.

Аймен Хуссейн на 39-й минуте счет сравнял.

Холанд в концовке первого тайма сделал дубль.

Лео Эстигард после подачи углового сделал счет 3:1.

Аймен Хуссейн забил в свои ворота на 96-й минуте.

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