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    Результаты сборной Ирака по футболу

    Тренер Радхи Шенаишил
    Турниры:
    Кубок Азии 2019, группа D
    Групповой этап, 3 тур
    		16 января, среда 19:00 Иран 0:0 Ирак
    Групповой этап, 2 тур
    		12 января, суббота 16:30 Йемен 0:3 Ирак
    Групповой этап, 1 тур
    		8 января, вторник 16:30 Ирак 3:2 Вьетнам
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