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Главные новости
CAS отказал «Зениту», «Реал» предложит 220 миллионов за Мбаппе, Месси готовы платить 94 миллиона в год и другие новости
05:00
Красивый футбол
17-летний сын Роналдиньо не отстает от отца: подписал контракт с «Барсой» и встречается со сногшибательной красоткой
5
00:33
Серия А. «Наполи» проиграл дома «Лацио» (0:1) и прервал 9-матчевую победную серию
1
00:21
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Лейпциг» (2:1) и вышла на 1-е место
00:13
Уткин: «Знаю только одного человека, который никогда не занимался онанизмом»
4
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Все новости
00:56
Стало известно, сколько денег «Ювентус» должен Дибале
00:42
Оффтоп
Россиянин Гассиев нокаутом победил боксера из США и получил титул WBA
00:06
Определен клуб-лидер по количеству заигранных легионеров в сезоне РПЛ. Это не «Зенит»
2
3 марта
23:48
Оффтоп
Боксера Гассиева заставили заклеить флаг России на форме перед боем в Армении
23:40
«Манчестер Юнайтед» поставил перед Гринвудом два условия для возвращения в команду
23:32
Первый тренер Антона Миранчука посоветовал ему чемпионаты для переезда
23:23
Дочь Пеле рассказала, за кого он болел на ЧМ-2022 после вылета Бразилии
23:14
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Факел» – «Химки». Это первая игра в Воронеже с Fan ID
3
23:06
В «Динамо» назвали задачу на сезон Кубка России. Трофей от команды не требуют
22:56
Определен лидер сезона РПЛ по «привезенным» пенальти
1
22:48
«Ерохин держал Промеса, чтобы его били»: Зарема рада, что апелляция «Зенита» в CAS провалилась
3
22:42
Роналду не забил последней команде чемпионата Саудовской Аравии. Его команда трижды отличилась после 90-й минуты
3
22:33
Рейтинг трансляции матча «Локомотив» – «Спартак» превзошел показатель игр «Ливерпуль» – «Реал» и «МЮ» – «Барселона»
3
22:21
Видео
«Это наш гимн»: в «Крыльях Советов» рассказали, какую песню любят ставить в раздевалке
2
22:03
Оффтоп
«Локомотив» разгромил «Витязь», СКА – минское «Динамо» и другие результаты плей-офф КХЛ
22:00
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«Наполи» сегодня сыграет с «Лацио». Забьет ли Хвича?
21:57
«Я плакал»: Ломовицкий назвал самый тяжелый момент в карьере
21:49
«Спартак» отправил призовые за Зимний кубок РПЛ на благотворительность
3
21:43
«Не ведитесь на короткие юбки и большие сиськи»: Быстров дал совет молодым игрокам
13
21:34
Писарский помимо фамилии и отчества хотел сменить имя
15
21:27
Петржела ответил, является ли Дзюба легендой российского футбола
1
21:20
Матч «Факел» – «Химки» установил два антирекорда сезона РПЛ
2
21:04
Фото
«Только я могу ее фотографировать»: Икарди выложил фото Ванды в постели без лифчика
10
20:50
РПЛ. «Факел» и «Химки» сыграли вничью (1:1), Мирзов не забил пенальти
7
20:40
Фото
Акинфеев и Джикия оплатили ремонт в доме сирот, чья мама попала под поезд. В противном случае их отдали бы в детдом
5
20:32
Головин рассказал об откровенном разговоре с тренером «Монако»: «Это был поворотный момент»
20:19
Оффтоп
Теннисист Медведев победил первую ракетку мира и вышел в финал турнира в Дубае, где сыграет с другим россиянином
1
20:11
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РПЛ высмеяла обновленный состав «Химок» с помощью бабушки-мема
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Результаты сборной Ирака по футболу
Тренер
Радхи Шенаишил
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Турниры:
Товарищеские матчи. Сборные. 2022
Товарищеские матчи. Сборные. 2021
Кубок Азии. Плей-офф 2019
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Товарищеские матчи. Сборные. 2018
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Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2016/2017
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Групповой этап, 3 тур
16 января, среда
19:00
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Групповой этап, 2 тур
12 января, суббота
16:30
Йемен
0:3
Ирак
Групповой этап, 1 тур
8 января, вторник
16:30
Ирак
3:2
Вьетнам
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