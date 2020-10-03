Тренер «Урала» Матвеев – после поражения от ЦСКА: «Не могу понять, что произошло. Трехминутка пропущенных голов показалась странной»

Юрий Матвеев, главный тренер «Урала», подвел итог матча десятого тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Москвичи забили два мяча в меньшинстве.

«Обидно такие матчи проигрывать. Когда добиваешься численного преимущества, надо пытаться дожимать соперника. Не могу понять, что произошло, почему-то попятились, сели в свою штрафную, за три минуты пропустили два мяча. Нужно было после удаления завладеть мячом, расставиться и пытаться вскрывать оборону ЦСКА. Эта трeхминутка показалась мне странной. Не смог понять, что случилось», – сказал экс-футболист Матвеев.