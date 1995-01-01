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    Тренер «Урала» Матвеев – после поражения от ЦСКА: «Не могу понять, что произошло. Трехминутка пропущенных голов показалась странной»

    Юрий Матвеев, главный тренер «Урала», подвел итог матча десятого тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Москвичи забили два мяча в меньшинстве.

    «Обидно такие матчи проигрывать. Когда добиваешься численного преимущества, надо пытаться дожимать соперника. Не могу понять, что произошло, почему-то попятились, сели в свою штрафную, за три минуты пропустили два мяча. Нужно было после удаления завладеть мячом, расставиться и пытаться вскрывать оборону ЦСКА. Эта трeхминутка показалась мне странной. Не смог понять, что случилось», – сказал экс-футболист Матвеев.

    • ЦСКА поднялся на третье место.
    • «Урал» в таблице идет 11-м.
    • РПЛ уходит на двухнедельную паузу.

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    Источник: официальный сайт «Урала»

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    Сегодня, 21:10
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5347

      Alekxei Z. 51 минуту назад

      Юрий, посмотри статистику ваших матчей с ЦСКА.
      Может у Иванова стоит спросить ?

      0
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      Рейтинг: +16568

      DVOK68 1 час назад

      Что тут понимать.При Парфёне были грозой фаворитов,при Матвееве стали ...промолчу...

      0
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