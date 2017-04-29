Матвеев остался доволен действиями молодых игроков «Урала»

Тренер «Урала» Юрий Матвеев подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России против «Терека» (2:5). По словам специалиста, он доволен отдачей молодых игроков уральского клуба.

«Хорошо играли, хорошо выходили из обороны, но необязательные ошибки во втором тайме предопределили итог игры. Но мы играли на встречных курсах, может поэтому нам и не хватило сил. Опыт большой для молодежи, есть будущее, у многих первый опыт, никто не тушевался», – сказал Матвеев в эфире канала «Наш Футбол».

«Урал» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.