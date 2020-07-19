Президент «Урала»: «Не хотел бы, чтобы Семин тренировал нас сейчас»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном назначении Юрия Семина на пост главного тренера екатеринбуржцев.

«Уже к нам сватают Юрия Павловича Семина. Но это не так. Мы же даже никогда не думали о нем. Он, безусловно, уважаемый специалист, заслуженный. Но мы никогда не видели его у руля нашей команды. По крайней мере, сейчас.

Надеемся, что у нас будут работать более молодые тренеры. Я ни в коем случае не принижаю достоинств Семина. Но лично я не хотел бы, чтобы Юрий Павлович тренировал нас сейчас.

К последнему туру «Урал» будет готовить Юрий Матвеев«, – рассказал Иванов.