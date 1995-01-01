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    Президент «Урала»: «Не хотел бы, чтобы Семин тренировал нас сейчас»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном назначении Юрия Семина на пост главного тренера екатеринбуржцев.

    «Уже к нам сватают Юрия Павловича Семина. Но это не так. Мы же даже никогда не думали о нем. Он, безусловно, уважаемый специалист, заслуженный. Но мы никогда не видели его у руля нашей команды. По крайней мере, сейчас.

    Надеемся, что у нас будут работать более молодые тренеры. Я ни в коем случае не принижаю достоинств Семина. Но лично я не хотел бы, чтобы Юрий Павлович тренировал нас сейчас.

    К последнему туру «Урал» будет готовить Юрий Матвеев«, – рассказал Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6145

      Сильвербой 2 часа назад

      Аленичева возьмите с Титовым, они будут сидеть на лавке друг другу уши лизать!

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