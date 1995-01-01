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    «Провалили игру, покидаю команду». Парфенов после вылета из Кубка от «Химок» объявил об уходе из «Урала»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после игры 1/2 финала Кубка России против «Химок» (1:3) сообщил об уходе. Официально об отставке тренера еще не объявили.

    «Химки» все свои голы в матче забили в первом тайме, уральцы сумели отыграть только один из них.

    «Провалили игру. Есть решение. Покидаю команду. Спасибо руководству и игрокам, каждому. Официальное ли это решение? К президенту все вопросы», – сказал Парфенов в эфире «Матч ТВ».

    • «Химки» встретятся в финале либо с «Зенитом», либо со «Спартаком».
    • Химчане последний раз выходили в финал Кубка России в 2005 году.
    • Финал пройдет в Екатеринбурге.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии16
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      Рейтинг: +4403

      Alekxei Z. 52 минуты назад

      Глупо.
      Посмотри на друзей , на всех клубов не хватает.

      0
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      Рейтинг: +108

      Зентролль 1 час назад

      Юран и Парфенов - два украинских тренера, игравших вместе в Спартаке и мечтающих обыграть Спартак в финале Кубка.

      0
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      Рейтинг: +10662

      Garrincha58 1 час назад

      Парфёнов поедет Динамо К тренировать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1714

      Genz 1 час назад

      Юран готовил команду по методике Манчестер Юнайтед. У Урала не было вариантов зацепиться за результат. С зенитом Химки играют по схеме 7-2-1. Нет шансов у Зенита зацепиться за результат. Будет стоять Автобус Химки-Екатеринбург .

      0
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      Рейтинг: +686

      Хведя 1 час назад

      Он уже не первый (и не второй) год в команде. Видно, нет с ней новых идей. Найдет себе другую.

      1
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      Рейтинг: +4289

      alarm 2 часа назад

      хорошая новость для хряков. но вряд ли парфёнов пойдёт к косорылым, он предпочитает их драть, а не возглавлять)

      0
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      Рейтинг: +1788

      neim 2 часа назад

      Эмоции. Зря он так. Тренер-то не плохой оказался. Усталость команды после проведённого отреза доигрывания, вполне могла сказаться, а в кубковых матчах и не такое случалось.
      Удачи Парфёнову в любом случае !

      2
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      Рейтинг: +5144

      ivany4 2 часа назад

      Так это твое решение и руководства клуба?

      0
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      Рейтинг: +3140

      woyser 2 часа назад

      Психованное поколение тренеров. Нет в них жилы.

      2
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      Рейтинг: +1714

      Genz 2 часа назад

      Играя каждые три дня матч Урал сегодня был без свежести и без сил. Все отдали в игре три дня назад

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