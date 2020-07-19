«Провалили игру, покидаю команду». Парфенов после вылета из Кубка от «Химок» объявил об уходе из «Урала»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после игры 1/2 финала Кубка России против «Химок» (1:3) сообщил об уходе. Официально об отставке тренера еще не объявили.
«Химки» все свои голы в матче забили в первом тайме, уральцы сумели отыграть только один из них.
«Провалили игру. Есть решение. Покидаю команду. Спасибо руководству и игрокам, каждому. Официальное ли это решение? К президенту все вопросы», – сказал Парфенов в эфире «Матч ТВ».
- «Химки» встретятся в финале либо с «Зенитом», либо со «Спартаком».
- Химчане последний раз выходили в финал Кубка России в 2005 году.
- Финал пройдет в Екатеринбурге.
Источник: «Чемпионат»