«Провалили игру, покидаю команду». Парфенов после вылета из Кубка от «Химок» объявил об уходе из «Урала»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после игры 1/2 финала Кубка России против «Химок» (1:3) сообщил об уходе. Официально об отставке тренера еще не объявили.

«Химки» все свои голы в матче забили в первом тайме, уральцы сумели отыграть только один из них.

«Провалили игру. Есть решение. Покидаю команду. Спасибо руководству и игрокам, каждому. Официальное ли это решение? К президенту все вопросы», – сказал Парфенов в эфире «Матч ТВ».