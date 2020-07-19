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  • «Провалили игру, покидаю команду». Парфенов после вылета из Кубка от «Химок» объявил об уходе из «Урала»

«Провалили игру, покидаю команду». Парфенов после вылета из Кубка от «Химок» объявил об уходе из «Урала»

19 июля 2020, 15:55
12

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после игры 1/2 финала Кубка России против «Химок» (1:3) сообщил об уходе. Официально об отставке тренера еще не объявили.

«Химки» все свои голы в матче забили в первом тайме, уральцы сумели отыграть только один из них.

«Провалили игру. Есть решение. Покидаю команду. Спасибо руководству и игрокам, каждому. Официальное ли это решение? К президенту все вопросы», – сказал Парфенов в эфире «Матч ТВ».

  • «Химки» встретятся в финале либо с «Зенитом», либо со «Спартаком».
  • Химчане последний раз выходили в финал Кубка России в 2005 году.
  • Финал пройдет в Екатеринбурге.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Урал Химки Парфенов Дмитрий
Комментарии (12)
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derrik2000
1595163392
И куда? На место Юрана в Химки, а последний, естественно, в Спартак после отставки Тедеско?
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vladik12
1595163783
Мужское решение.
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ААМ
1595164181
А зря Парфёнов ушел.
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woyser
1595165487
Психованное поколение тренеров. Нет в них жилы.
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ivany4
1595165587
Так это твое решение и руководства клуба?
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Хведя
1595166234
Он уже не первый (и не второй) год в команде. Видно, нет с ней новых идей. Найдет себе другую.
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Garrincha58
1595166683
Парфёнов поедет Динамо К тренировать
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zigbert
1595251547
Хотя это и неприятное поражение, но все же команда создана неплохая. Стоит ли уходить?
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моэм
1595262759
Урал был явным фаворитом , но проиграл...здесь можно сказать не погрешив против истины - это футбол - непредсказуемая игра...а этот кульбит с увольнением от Парфёнова выглядит несолидно для Главного , как то по пацански … всё так , да не так т.к. если тут есть "рука" Президента Урала , от которого буквально сбежал в своё время Ганчаренко (история с Ахматом) , тогда спешный уход Димы имеет уважительную причину.
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