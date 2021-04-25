Матвеев – после матча с «Ахматом»: «Урал» проводит совершенно разные по качеству таймы. Не понимаю, почему так»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев высказался после матча 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1). Екатеринбуржцы по ходу встречи уступали.

«К сожалению, во второй встрече подряд мы проводим совершенно разные таймы по качеству игры. Это было и в прошлом матче с «Рубином» (0:1), и сегодня.

Пока не могу понять, почему так происходит, хотя в раздевалке мы договариваемся, что выходим и действуем с первых минут. Первый там не можем занести себе в активе. Во второй половине уже работали активнее.

Так как мы сегодня не добыли трех очков, то персонально выделять никого не буду. Порой наши игроки принимали быстрые решения, что было не всегда правильно», – сказал Матвеев.