«Урал» объявил о назначении Юрия Матвеева главным тренером

Пресс-служба «Урала» сообщила, что главным тренером команды назначен бывший тренер «Урала-2» Юрий Матвеев.
«Помогать Юрию Матвееву в тренерском штабе «Урала» будут Евгений Аверьянов (тренер), Андрей Шпилeв (тренер вратарей), Дмитрий Столбиков (тренер-аналитик), Владимир Гашнев (тренер-реабилитолог), Павел Суетин и Иван Йовановски (специалисты по физподготовке). Подготовка команды к новому сезону, напомним, стартует на этой неделе», – сообщается на сайте клуба.
- Президент «Урала» Григорий Иванов ранее заявил, что не будет менять главного тренера в ближайшее время, им останется Матвеев.
- 20 июля клуб объявил о расторжении контракта с Дмитрием Парфеновым.
- Команду возглавил Матвеев, ранее работавший с «Уралом-2».
- Под его руководством екатеринбуржцы проиграли в 30-м туре РПЛ «Локомотиву».
Источник: Официальный сайт «Урала»