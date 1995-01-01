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    «Урал» объявил о назначении Юрия Матвеева главным тренером

    Пресс-служба «Урала» сообщила, что главным тренером команды назначен бывший тренер «Урала-2» Юрий Матвеев.

    «Помогать Юрию Матвееву в тренерском штабе «Урала» будут Евгений Аверьянов (тренер), Андрей Шпилeв (тренер вратарей), Дмитрий Столбиков (тренер-аналитик), Владимир Гашнев (тренер-реабилитолог), Павел Суетин и Иван Йовановски (специалисты по физподготовке). Подготовка команды к новому сезону, напомним, стартует на этой неделе», – сообщается на сайте клуба.

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    Источник: Официальный сайт «Урала»

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