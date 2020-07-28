«Урал» объявил о назначении Юрия Матвеева главным тренером

Пресс-служба «Урала» сообщила, что главным тренером команды назначен бывший тренер «Урала-2» Юрий Матвеев.

«Помогать Юрию Матвееву в тренерском штабе «Урала» будут Евгений Аверьянов (тренер), Андрей Шпилeв (тренер вратарей), Дмитрий Столбиков (тренер-аналитик), Владимир Гашнев (тренер-реабилитолог), Павел Суетин и Иван Йовановски (специалисты по физподготовке). Подготовка команды к новому сезону, напомним, стартует на этой неделе», – сообщается на сайте клуба.