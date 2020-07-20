«Урал» объявил о расторжении контракта с Парфеновым

Дмитрий Парфенов официально покинул пост главного тренера «Урала».
Пресс-служба екатеринбургского клуба объявила о расторжении контракта с 45-летним специалистом и его помощниками.
«Футбольный клуб «Урал» выражает Дмитрию Парфeнову, Андрею Данилову и Юрию Ковтуну благодарность за проделанную работу! Желаем успешного продолжения профессиональной карьеры, новых вызовов и удачи!
Готовить команду к матчу заключительного тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» будет главный тренер «Урала-2» Юрий Матвеев», – говорится в заявлении клуба.
- Парфенов возглавлял «Урал» с мая 2018 года.
- В воскресенье команда вылетела из Кубка России, проиграв в полуфинале «Химкам» (1:3).
- В РПЛ екатеринбуржцы идут на 11-м месте по итогам 29 туров.
Источник: Официальный сайт «Урала»