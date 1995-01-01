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    «Урал» объявил о расторжении контракта с Парфеновым

    Дмитрий Парфенов официально покинул пост главного тренера «Урала».

    Пресс-служба екатеринбургского клуба объявила о расторжении контракта с 45-летним специалистом и его помощниками.

    «Футбольный клуб «Урал» выражает Дмитрию Парфeнову, Андрею Данилову и Юрию Ковтуну благодарность за проделанную работу! Желаем успешного продолжения профессиональной карьеры, новых вызовов и удачи!

    Готовить команду к матчу заключительного тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» будет главный тренер «Урала-2» Юрий Матвеев», – говорится в заявлении клуба.

    • Парфенов возглавлял «Урал» с мая 2018 года.
    • В воскресенье команда вылетела из Кубка России, проиграв в полуфинале «Химкам» (1:3).
    • В РПЛ екатеринбуржцы идут на 11-м месте по итогам 29 туров.

    Источник: Официальный сайт «Урала»

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