«Урал» объявил о расторжении контракта с Парфеновым

Дмитрий Парфенов официально покинул пост главного тренера «Урала».

Пресс-служба екатеринбургского клуба объявила о расторжении контракта с 45-летним специалистом и его помощниками.

«Футбольный клуб «Урал» выражает Дмитрию Парфeнову, Андрею Данилову и Юрию Ковтуну благодарность за проделанную работу! Желаем успешного продолжения профессиональной карьеры, новых вызовов и удачи!

Готовить команду к матчу заключительного тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» будет главный тренер «Урала-2» Юрий Матвеев», – говорится в заявлении клуба.