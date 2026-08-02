Карседо высказался о пенальти в ворота «Спартака» за игру рукой Ву

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил эпизод с пенальти в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Спартак» победил в Грозном со счетом 2:1.

В первом тайме вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, после чего тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот.

Главный судья матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака».

– Ваше мнение об эпизоде с Ву? Вы видели такое в своей карьере?

– Мы посмотрели эпизод, там мяч был в движении точно, вопрос в том, остановился он или нет. Как бы то ни было, пенальти назначен. В частности, был эпизод и с Литвиновым, когда мог быть пенальти. Но мы не должны зависеть от работы арбитра, главное, что нам удалось добиться победы, и мы этому очень рады.