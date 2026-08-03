Экс-арбитр ФИФА разобрал эпизод с пенальти в ворота «Спартака»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев разобрал эпизод с пенальти в ворота «Спартака» в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом».

В первом тайме вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, после чего тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот.

Главный судья матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака».

«Очень дурацкий эпизод с пенальти, но мы такое видели и раньше. В прошлом сезоне Сухой не назначил 11-метровый в похожем эпизоде, за что ему прилетело. Так что сейчас этот пенальти – проблема защитника. Мяч катился? Раньше это был бы принципиальный момент, но сейчас ввели дополнение, что, если мяч введен неправильно, но команда соперника получает преимущество, арбитр должен предоставить принцип преимущества», – сказал Николаев.