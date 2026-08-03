«Рады приветствовать нового вратаря»: игроки «Спартака» поиздевались над Ву

Футболисты «Спартака» шутили над защитником Кристофером Ву после матча с «Ахматом».

«Спартак» победил в Грозном со счетом 2:1.

В первом тайме вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, после чего тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот.

Главный судья матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака».

«Рады приветствовать нового вратаря – Ву!» – сказал полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.