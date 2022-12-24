Дель Боске: «Я сделал все, чтобы Месси играл за сборную Испании»

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске рассказал, что уговаривал форварда Лионеля Месси играть за Испанию.

«Я сделал все, чтобы Месси играл за Испанию. Однако Лео отказался из-за любви, которую он испытывает к Аргентине», – сказал дель Боске.

Месси получал футбольное образование в академии «Барселоны».

Игрок на прошлой неделе выиграл ЧМ-2022 в составе Аргентины.

Дель Боске выиграл со сборной Испании ЧМ-2010.

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