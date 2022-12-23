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    Дель Боске: «Месси – лучший футболист, которого я видел»

    Экс-тренер «Реала» и сборной Испании Висенте Дель Боске высоко отозвался о Лионеле Месси.

    «Месси – лучший футболист, которого я когда-либо видел. Все благодаря стабильности и качествам.

    Он провел несколько фантастических сезонов и всегда вел свою команду вперед», – сказал Дель Боске.

    • Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
    • Аргентина в финале победила Францию в серии пенальти.
    • Нападающего «ПСЖ» признали лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    23.12.2022 21:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2073

      Maxi_7 38 минут назад

      Copy-paste. Все как один... хоть один бы что умное сказал, повторяют друг за другом как попугаи...
      "и всегда вел свою команду вперед" - обалденно вёл... 7 лет к ряду вылетая из ЛЧ, ходя по полю с опущенным носом, когда у команды не шла игра... лидер, так лидер от бога, что ещё сказать...

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