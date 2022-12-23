Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дель Боске: «Месси – лучший футболист, которого я видел»

23 декабря 2022, 21:15
2

Экс-тренер «Реала» и сборной Испании Висенте Дель Боске высоко отозвался о Лионеле Месси.

«Месси – лучший футболист, которого я когда-либо видел. Все благодаря стабильности и качествам.

Он провел несколько фантастических сезонов и всегда вел свою команду вперед», – сказал Дель Боске.

  • Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
  • Аргентина в финале победила Францию в серии пенальти.
  • Нападающего «ПСЖ» признали лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины 7
«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений 2
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной 5
Источник: Mundo Deportivo
Чемпионат мира Испания Аргентина Месси Лионель Дель Боске Висенте
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Maxi_7
1671827103
Copy-paste. Все как один... хоть один бы что умное сказал, повторяют друг за другом как попугаи... "и всегда вел свою команду вперед" - обалденно вёл... 7 лет к ряду вылетая из ЛЧ, ходя по полю с опущенным носом, когда у команды не шла игра... лидер, так лидер от бога, что ещё сказать...
Ответить
odessakmv
1671859804
а вы еще говорите - у нас физруки?!?!
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
3
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
11
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
13
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
5
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
139
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
8
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
21
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
3
Все новости
Все новости
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
10:24
3
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
13
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
Вчера, 00:16
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+