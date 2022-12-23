Дель Боске: «Месси – лучший футболист, которого я видел»

Экс-тренер «Реала» и сборной Испании Висенте Дель Боске высоко отозвался о Лионеле Месси.

«Месси – лучший футболист, которого я когда-либо видел. Все благодаря стабильности и качествам.

Он провел несколько фантастических сезонов и всегда вел свою команду вперед», – сказал Дель Боске.

Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

Аргентина в финале победила Францию в серии пенальти.

Нападающего «ПСЖ» признали лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах.

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