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    Дель Боске: «Федерация сделала все, чтобы Месси играл за сборную Испании, но он хотел выступать за Аргентину»

    Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске признался, что хотел бы поработать в испанской национальной команде с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

    «Месси был бы ценным дополнением к тому составу, который был у нас в сборной Испании. Мне известно, что Испанская футбольная федерация приложила все усилия, чтобы Лионель играл за Испанию, но он отказался, потому что хотел выступать за свою страну.

    Наличие Месси в нашей команде не ухудшило бы ее, а наоборот. Месси – это Месси, он такой только один. Не знаю, выиграли бы мы с ним что-то еще, но я уверен, что Лионель нам бы не повредил.

    Если говорить о мечтах, я хотел бы видеть Месси в сборной Испании. Мне очень повезло тренировать отличных, фантастических игроков. Месси стоит на одном уровне с ними или даже выше», – сказал Дель Боске.

    • 68-летний специалист возглавлял испанцев с 2008-го по 2016 год, выиграв с командой чемпионат мира-2010 и Евро-2012.
    • Месси провел за сборную Аргентины 85 официальных матчей, забил 35 голов и сделал 28 результативных передач.

    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3406

      Агасфер 24 минуты назад

      И ничего с родной сборной доселе не добился! Вот ведь как бывает...

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