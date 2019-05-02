Дель Боске: «Федерация сделала все, чтобы Месси играл за сборную Испании, но он хотел выступать за Аргентину»

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске признался, что хотел бы поработать в испанской национальной команде с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Месси был бы ценным дополнением к тому составу, который был у нас в сборной Испании. Мне известно, что Испанская футбольная федерация приложила все усилия, чтобы Лионель играл за Испанию, но он отказался, потому что хотел выступать за свою страну.

Наличие Месси в нашей команде не ухудшило бы ее, а наоборот. Месси – это Месси, он такой только один. Не знаю, выиграли бы мы с ним что-то еще, но я уверен, что Лионель нам бы не повредил.

Если говорить о мечтах, я хотел бы видеть Месси в сборной Испании. Мне очень повезло тренировать отличных, фантастических игроков. Месси стоит на одном уровне с ними или даже выше», – сказал Дель Боске.