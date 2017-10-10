Полузащитник Серхио Бускетс провел в составе сборной Испании 100 матчей. Юбилейная игра пришлась на встречу с Израилем в отборочном цикле чемпионата мира-2018. Результат встречи – 1:0.

«Я горжусь тем, что сыграл 100 матчей за сборную Испании. Спасибо всем тем, благодаря кому это стало возможным.

Победа над Израилем получилась не самой легкой. Где-то мы допускали ошибки, а соперник умело проводил контратаки. Но мы держали ситуацию под контролем.

Особые слова благодарности хочу сказать Висенте дель Боске. Именно он заставил меня начать этот путь, я всегда буду благодарен ему за это», – заявил Бускетс.

Стоит отметить, что дебютировал в сборной футболист в 2009 году в выездном матче со сборной Турции.