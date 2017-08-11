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Дель Боске допускает, что без Неймара «Барселона» станет играть лучше

11 августа 2017, 12:03
8

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске прокомментировал уход из «Барселоны» одного из ключевых футболистов – Неймара. Напомним, что бразилец за 222 миллиона евро перешел во французский «ПСЖ».

«Держать в составе капризных, своенравных игроков – плохая перспектива. Именно с таким футболистом «Барселона» рассталась. Не исключаю, что без Неймара каталонцы будут показывать еще более классный футбол», – приводит слова специалиста Marca.

Напомним, что со сборной Испании дель Боске выиграл чемпионат мира-2010 и Евро-2012.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Дель Боске Висенте
Комментарии (8)
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Sedoi_Goblin
1502444416
Очень даже может быть...
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Павел Буре
1502446086
??????? а вот я с этим мнением не соглашусь!!! неймар это будущее барселоны, тем более все звезды капризны, РОН и месси тому пример. Кроме неймара никто не сможет взять мяч и протащить через пол поля, когда все стоят. Месси 30 кто потянет барсу вперед через год??? правильный ответ НИКТО, вот мы и будем наблюдать падение барселоны!!! Кто-нибудь развейте мое песимистическое настроение адекватными комментами а не эмоциями!
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Александр52
1502450147
Паша ты не прав. Во первых он уже ушёл и нечего о нём вспоминать. Во вторых Дель Боске прав на 100 %, это капризный игрок, весь прошлый год он провалял дурака, как бомбардир сник, как дриблёр почти всё время падал, попадал под подножки, и это ему было поделом, не смей передерживать мяч, а все его дриблинговые проходы были почти все назад или поперёк поля, такая у него манера, на ногах стоит плохо, всё время заваливается от лёгкого прикосновения.Его игра не радовала нас, а Лео что и делал, тратил время взбодрить шалуна, даже пенальти ему отдавал пробить.
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abhvfdtcn
1502532896
Без неймара багсилона обсерется
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SALTAN
1502712788
Не думаю.
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