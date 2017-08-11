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    Дель Боске допускает, что без Неймара «Барселона» станет играть лучше

    Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске прокомментировал уход из «Барселоны» одного из ключевых футболистов – Неймара. Напомним, что бразилец за 222 миллиона евро перешел во французский «ПСЖ».

    «Держать в составе капризных, своенравных игроков – плохая перспектива. Именно с таким футболистом «Барселона» рассталась. Не исключаю, что без Неймара каталонцы будут показывать еще более классный футбол», – приводит слова специалиста Marca.

    Напомним, что со сборной Испании дель Боске выиграл чемпионат мира-2010 и Евро-2012.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2017 12:03
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +46

      SALTAN 14 августа 2017, 15:13

      Не думаю.

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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 12 августа 2017, 13:14

      Без неймара багсилона обсерется

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 11 августа 2017, 14:15

      Паша ты не прав. Во первых он уже ушёл и нечего о нём вспоминать. Во вторых Дель Боске прав на 100 %, это капризный игрок, весь прошлый год он провалял дурака, как бомбардир сник, как дриблёр почти всё время падал, попадал под подножки, и это ему было поделом, не смей передерживать мяч, а все его дриблинговые проходы были почти все назад или поперёк поля, такая у него манера, на ногах стоит плохо, всё время заваливается от лёгкого прикосновения.Его игра не радовала нас, а Лео что и делал, тратил время взбодрить шалуна, даже пенальти ему отдавал пробить.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Александр52 11 августа 2017, 14:54

      Игру с ПСЖ неймар вытянул. Мне кажется с лева он самый сильный в мире, если нет, то кто тогда?

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Александр52 11 августа 2017, 15:58

      Если бы он был действительно не нужен Барселоне , она так бы за него не цеплялась . Барса жалеет что такие отступные прописали в контракте , можно было забрать ценник и не куда бы он тогда не делся .

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 11 августа 2017, 13:08

      ??????? а вот я с этим мнением не соглашусь!!! неймар это будущее барселоны, тем более все звезды капризны, РОН и месси тому пример. Кроме неймара никто не сможет взять мяч и протащить через пол поля, когда все стоят. Месси 30 кто потянет барсу вперед через год??? правильный ответ НИКТО, вот мы и будем наблюдать падение барселоны!!! Кто-нибудь развейте мое песимистическое настроение адекватными комментами а не эмоциями!

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Павел Буре 11 августа 2017, 15:56

      Я соглашусь с тобой . В Барсе все понимали что Неймар это их будущие и поэтому так тяжело его отпуска ! Ни Месси ни Роналду моложе не становятся ! А Неймара тоже можно понять , он устал быть в тени Месси , Суареса это устраивает , а бразилец выбрал иной вариант !

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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 11 августа 2017, 12:40

      Очень даже может быть...

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