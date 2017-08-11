Дель Боске допускает, что без Неймара «Барселона» станет играть лучше

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске прокомментировал уход из «Барселоны» одного из ключевых футболистов – Неймара. Напомним, что бразилец за 222 миллиона евро перешел во французский «ПСЖ».

«Держать в составе капризных, своенравных игроков – плохая перспектива. Именно с таким футболистом «Барселона» рассталась. Не исключаю, что без Неймара каталонцы будут показывать еще более классный футбол», – приводит слова специалиста Marca.

Напомним, что со сборной Испании дель Боске выиграл чемпионат мира-2010 и Евро-2012.