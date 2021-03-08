Зидан догнал Дель Боске по числу игр на посту тренера «Реала». Они делят второе место в истории клуба

Воскресный матч против «Атлетико» (1:1) стал 246-м для Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала».
По числу игр во главе мадридской команды француз сравнялся с Висенте Дель Боске. Теперь они делят второе место в истории клуба.
Рекордсмен Мигель Муньос провел 605 матчей в качестве тренера «Реала».
- Зидан возглавляет «Реал» с марта 2019 года, до этого он работал с командой с января 2016-го по май 2018-го года.
- Дель Боске тренировал команду в 1994 году, а также с 1999-го по 2003-й.
Источник: Твиттер Педро Мартина