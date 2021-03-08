Зидан догнал Дель Боске по числу игр на посту тренера «Реала». Они делят второе место в истории клуба

Воскресный матч против «Атлетико» (1:1) стал 246-м для Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала».

По числу игр во главе мадридской команды француз сравнялся с Висенте Дель Боске. Теперь они делят второе место в истории клуба.

Рекордсмен Мигель Муньос провел 605 матчей в качестве тренера «Реала».