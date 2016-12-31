Дель Боске: «В Китае мне предлагали 15 миллионов в год»

Экс-главный тренер «Реала» Висенте дель Боске заявил, что получал предложение от одного их китайских клубов. Если бы специалист согласился, его зарплата составила 15 миллионов евро в год.

«Один китайский клуб сделал мне предложение – 15 миллионов евро в год. Но я никогда не гнался за деньгами. Самым счастливым футбольным этапом в моей жизни был период, когда я трудился в академии «Реала» и меня окружали превосходные специалисты. Хотя, если честно, тогда нашего заработка хватало лишь на самое необходимое», – приводит слова дель Боске El Confidencial.