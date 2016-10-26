Дель Боске: «Согласен с Моуринью. Эмоциональное поведение Конте меня тоже расстраивало»

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске согласился к критикой Жозе Моуринью в адрес Антонио Конте. Напомним, во время матча АПЛ между «МЮ» и «Челси» (0:4) Моуринью попросил Конте сдержаннее праздновать крупный счет.

«Слова Моуринью в сторону Конте не показались мне плохими. Иногда действительно нужно быть немного сдержаннее, празднуя победы. Меня это тоже расстраивало, когда мы играли против Италии.

Я не говорю, что нельзя радоваться. Необязательно быть таким скучным, как я, но выражайте свою радость умеренно. Я не защищаю Моуринью, но в его словах есть смысл», – сказал Дель Боске.