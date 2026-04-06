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Висенте Дель Боске
Материалы
Висенте Дель Боске - материалы
Испания
23 декабря 1950 (75)
Тренер
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Десять лучших тренеров 21 века: профессионалы, изменившие футбол
Мы собрали десять тренеров, чьи достижения оставили неизгладимый след в истории.
06.04.2026 09:27
2
«Зенит» приобрел Эрнани. «Спартак» нацелился на суперталантливого бельгийца. Дайджест событий дня
Фердинанд потратил полмиллиона для детей. У «Локо» и «Динамо» – изменения в клубной структуре. «Ювентус» договорился с «Зенитом» по Витселю. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
16.12.2016 21:00
8
Как Мистер Картошка стал лучшим в мире. История Висенте Дель Боске
Висенте Дель Боске объявил о завершении тренерской карьеры. «Бомбардир» вспоминает вехи футбольного пути человека, подарившего своей стране первый в истории титул чемпиона мира.
05.07.2016 10:00
1
Неймар продлил контракт с «Барселоной». Сборная России нашла соперника из Океании. Дайджест событий дня
Оскар и Луис Адриано могут перейти в «Зенит». Дель Боске рассказал о конфликте с Касильясом. «ПСЖ» подписал Бен Арфа, а «Ман Сити» – Нолито. «Бомбардир собирает главные новости дня в одном материале.
01.07.2016 20:25
3
Пять крутых вещей и достижений 3-го тура Евро-2016
Северную Ирландию протащил в плей-офф голкипер, Ирландию – беспечность соперника, а Роналду снова побил пару рекордов. «Бомбардир» рассказывает о самом важном и интересном, происходящем на чемпионате Европы.
23.06.2016 15:00
2
Евро-2016. Группа D. За кого болеть, чего ожидать и почему это напоминает катакомбы
Кто окажется выше всех? Какой коллектив останется за бортом плей-офф? Ничего не понятно. «Бомбардир» пробует разобраться и представляет еще четыре команды Евро, которым предстоит сыграть друг с другом на групповом этапе.
08.06.2016 18:10
4
«Рома» уволила Гарсию. Дель Боске уйдет из сборной Испании. Дайджест событий дня
«Порту» рассчитывает вернуть Виллаш-Боаша. «Спартак» нацелился на Гуарина. «Манчестер Юнайтед» может купить Доннарумму. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
13.01.2016 23:55
Австрия помогла России выйти на 2-е место. Дель Боске хочет уйти из Испании. Дайджест событий дня
Сборная России разгромила Лихтенштейн. У «Торпедо» нет денег на выезд. Англичане определились с базой на Евро. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
09.09.2015 00:54
2
Главные новости
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
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Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
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Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
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«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
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Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
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Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
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