«Зенит» приобрел Эрнани. «Спартак» нацелился на суперталантливого бельгийца. Дайджест событий дня

Эрнани официально перешел в «Зенит»

«Зенит» осуществил первый зимний трансфер, подписав пятилетнее соглашение с бразильским полузащитником Эрнани из «Атлетико Паранаэнсе». «Перейти в такой клуб — это была моя мечта, и сейчас она осуществилась. Луческу, конечно, принимал участие в моем переходе, мы давно с ним поддерживаем контакт», – рассказал новичок санкт-петербургского клуба в своем первом интервью.

Кроме того, сегодня сообщалось об интересе «Зенита» к Неманье Гуделю и желании купить Ренато Аугусто. А еще Геннадий Орлов подтвердил информацию о грядущей покупке российского вратаря.

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Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель перейдет в «Ювентус»

Эта фраза уже полгода как надоела многим, но на этот раз туринский клуб близок к тому, чтобы удовлетворить финансовые запросы петербуржцев. Появилась информация, что «Ювентус» заплатит «Зениту» 6 миллионов евро плюс бонусы – общая сумма составит около 10 миллионов, что отвечает пожеланиям нынешнего клуба игрока. Сам Аксель Витсель уже согласовал с итальянцами условия личного контракта. Сделка будет заключена в декабре, а трансфер объявят в начале следующего года.

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Поповым снова заинтересовались в Турции

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может вернуться в турецкий чемпионат – ранее он играл за «Газиантепспор», а сейчас им интересуется «Трабзонспор». Скорее всего, болгарский футболист будет отдан в аренду из-за своей высокой стоимости. Кроме того, руководство «Трабзонспора» рассматривает кандидатуру полузащитника «Терека» Олега Иванова, чей срок контракта завершится летом 2017 года.

«Спартак» хочет купить Тилеманса

Талантливый полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс, за которым охотилась половина Европы, может пополнить состав «Спартака» уже в зимнее трансферное окно. Не так давно сообщалось, что к приобретению 19-летнего бельгийца близки «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Ювентус». Стоимость футболиста на данный момент составляет 14 миллионов евро. Больше подробностей пока не сообщается.

Рио Фердинанд потратил полмиллиона на подарки детям

Благодаря известному в прошлом английскому футболисту Рио Фердинанду многие дети в Манчестере не останутся без рождественских подарков. Одна из местных радиостанций организовала благотворительную кампанию «Деньги для детей», а 38-летний Фердинанд внес сразу 500 тысяч фунтов от себя и своего ресторана Rosso.

«Как отец, я не могу допустить, что кто-то из детей останется без подарка рождественским утром. Я рад, что мой ресторан и я сам приняли участие в нем, и теперь многие дети нашего города смогут улыбаться на Рождество», — сказал Фердинанд.

У «Динамо» появился новый глава совета директоров

На первом заседании нового совета директоров «Динамо» был избран новый председатель. Теперь этот пост займет Юрий Белкин, который ранее являлся вице-президентом клуба. В совет директоров также вошли: Евгений Муравьев, Геннадий Солдатенков, Василий Титов и Сергей Федоров. Ранее председателем совета директоров являлся Владимир Проничев.

Корнеева в «Локомотиве» сменил немец

Недавно занимавший пост спортивного директора «Локомотива» Игорь Корнеев расторг контракт с клубом. Теперь его место займет малоизвестный 46-летний гражданин Германии Эрик Штоффельсхаус, который ранее тренировал детские команды «Шальке», а затем работал в Канаде в клубах из Оттавы и Торонто.

Роналду – лучший игрок в истории «Реала». Еще одно мнение

Теперь так считает не только Зидан. Уже и бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Висенте Дель Боске называет Криштиану Роналду сильнейшим футболистом клуба всех времен. «Роналду – лучший игрок в истории «Реала» хотя бы по тому количеству рекордов, которые он установил», – отметил Дель Боске.

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