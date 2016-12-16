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    Хавбек «Аякса» и сборной Сербии может перейти в «Зенит»

    «Зенит» планирует в зимнее трансферное окно приобрести полузащитника «Аякса» Неманью Гуделя. Петербургский клуб уже начал переговоры о переходе 25-летнего хавбека.

    Отмечается, что игрок сборной Сербии может заменить в составе сине-бело-голубых Данни или Олега Шатова.

    В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Гудель провел шесть матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу. Его рыночная стоимость составляет 6,5 миллиона евро.

    Источник: Спортфакт

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    16.12.2016 14:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1659

      KalterJax 17 декабря 2016, 10:24

      эрнани, гудель ... по лимиту то они вообще пройдут ? с такими то приобретениями, тем более есть слухи, что шатов уйдёт

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 16 декабря 2016, 22:54

      Гуделя вместо пуделя ))) и доплата небольшая, совсем копеечная. Однозначно, очень выгодная сделка.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 декабря 2016, 16:45

      Вместо Данни норм. Всё на перспективу и с опытом игроки. Голландская школа одна из лучших, так что надо брать.

      0
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      Рейтинг: +4994

      neveldomha 16 декабря 2016, 15:36

      Похоже лимит все таки отменят.

      1
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      Рейтинг: +1164

      Karpathian 16 декабря 2016, 14:35

      Не нужен Гуделю Зенит.

      -1
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      Рейтинг: +800

      forward33 16 декабря 2016, 14:28

      Гудель разрушитель, а не созидатель. Зачем он нужен?

      1
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      Рейтинг: +8

      ppv666 > forward33 16 декабря 2016, 15:02

      так же считаю

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