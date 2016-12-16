Хавбек «Аякса» и сборной Сербии может перейти в «Зенит»

«Зенит» планирует в зимнее трансферное окно приобрести полузащитника «Аякса» Неманью Гуделя. Петербургский клуб уже начал переговоры о переходе 25-летнего хавбека.

Отмечается, что игрок сборной Сербии может заменить в составе сине-бело-голубых Данни или Олега Шатова.

В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Гудель провел шесть матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу. Его рыночная стоимость составляет 6,5 миллиона евро.