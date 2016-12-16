«Зенит» хочет купить российского вратаря этой зимой

а почему бы Зениту деньги на трансферы не вложить в свой же стадион, у них и так самая дорогая команда РПФЛ, 500 млн на Эрнани, 500 млн на Гуделя и 600 на Аугусто, но стадион почему-то строится за бюджетные деньги, как раз 1.6 млрд планируется потратить в 2017-м...
Известный телекомментатор Геннадий Орлов остался доволен приобретением полузащитника Эрнани в «Зенит». По его словам, петербургский клуб также планирует купить российского вратаря.
«Новичок «Зенита» Эрнани — по отзывам очень приличный парень. У него много желтых карточек, но, видимо, потому, что это настоящий бульдог. Наверное, это замена Витселю.
У «Зенита» еще будут усиления, обязательно. Знаю, что «Зенит» ищет вратаря. Видимо, появится новый российский вратарь», — сказал Орлов.