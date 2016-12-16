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    «Зенит» хочет купить российского вратаря этой зимой

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов остался доволен приобретением полузащитника Эрнани в «Зенит». По его словам, петербургский клуб также планирует купить российского вратаря.

    «Новичок «Зенита» Эрнани — по отзывам очень приличный парень. У него много желтых карточек, но, видимо, потому, что это настоящий бульдог. Наверное, это замена Витселю.

    У «Зенита» еще будут усиления, обязательно. Знаю, что «Зенит» ищет вратаря. Видимо, появится новый российский вратарь», — сказал Орлов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.12.2016 17:06
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 16 декабря 2016, 23:02

      а почему бы Зениту деньги на трансферы не вложить в свой же стадион, у них и так самая дорогая команда РПФЛ, 500 млн на Эрнани, 500 млн на Гуделя и 600 на Аугусто, но стадион почему-то строится за бюджетные деньги, как раз 1.6 млрд планируется потратить в 2017-м...

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 16 декабря 2016, 22:26

      Опять Беленов. Мыльная опера Витсель, беленов, Самедов. Задолбали!

      0
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      Рейтинг: +110

      spiker 16 декабря 2016, 21:04

      Уже взяли, Беленова.

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      Рейтинг: +97

      serzhio1 16 декабря 2016, 19:44

      Беленов

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      Рейтинг: +6885

      Антибиотик > serzhio1 16 декабря 2016, 20:38

      Беленов уже в возрасте, хотя очень достоин ещё пару лет поиграть за хорошую зарплату. Реально сильный голкипер.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 декабря 2016, 19:28

      Зимняя коллекция...

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 декабря 2016, 17:26

      Зачем?Кержаков есть,да и Лодыгин вовсе не так плох как сми пытаются раздуть.В цска Акинфеев - и что ?Это их спасло в л.ч?Горай ушёл,Ломбертс на чемоданах нужна замена.Защита нужна при чём лучше если русская(лимит)это главное.

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      Рейтинг: +12623

      Вомбат > Gullit 76 16 декабря 2016, 20:13

      А откуда защиту-то взять, лучше чем есть? Васина и то в ЦСКА возвращают. Кутепов в Зенит не пойдет. Прочие ничем не лучше Новосельцева с Нету. Пусть берут Беленова - Лодыгину полезно посидеть на лавке. А вот Джанаева попрошу не трогать - Ростову в ЛЕ играть весной.

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      Рейтинг: +1126

      richi > Gullit 76 17 декабря 2016, 09:50

      Лодыгин, действительно, как вратарь не слабый. Но из-за его чудачеств потеряно очень много очков в различных турнирах. Он не надежный - его надо менять.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > richi 17 декабря 2016, 10:28

      Так Кержаков есть,он надёжней.Это не проблема.Если только надо деньги потратить- так купите де-хеа.В атаке у Зенита по исполнителям всё в порядке - лучше может быть если они косту купят или месси(шучу) - это тоже не проблема.А вот защит это да.В защиту надо и не одного,а двух,трёх игроков.

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      Рейтинг: +800

      forward33 16 декабря 2016, 17:25

      Из Россин Беленов и Джанаев самые реальные.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > alek-pashckov 16 декабря 2016, 18:09

      Точно. Да и не поедет человек столько времени отдавший Спартаку в Питер. Он же не Дзюбиньо. Он не такой.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > 16 декабря 2016, 18:13

      Сколько про это говорят. 3 месяц наверно уже. Селихова упустили. Теперь видимо Беленова затащат в Питер. Анжи вроде как не против. Распродажу затеяли они в Дагестане. И не губите парня - я про открытие сезона Лунёва, вот его точно отдавать нельзя, загубят.

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      Рейтинг: +1126

      richi > forward33 17 декабря 2016, 09:51

      Крицук получше будет. Но его так просто не купить.

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      Рейтинг: +183

      Cosh18 16 декабря 2016, 17:23

      Габулов?

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