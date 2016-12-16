«Зенит» хочет купить российского вратаря этой зимой

Известный телекомментатор Геннадий Орлов остался доволен приобретением полузащитника Эрнани в «Зенит». По его словам, петербургский клуб также планирует купить российского вратаря.

«Новичок «Зенита» Эрнани — по отзывам очень приличный парень. У него много желтых карточек, но, видимо, потому, что это настоящий бульдог. Наверное, это замена Витселю.

У «Зенита» еще будут усиления, обязательно. Знаю, что «Зенит» ищет вратаря. Видимо, появится новый российский вратарь», — сказал Орлов.