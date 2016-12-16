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«Зенит» хочет купить российского вратаря этой зимой

16 декабря 2016, 17:06
16

Известный телекомментатор Геннадий Орлов остался доволен приобретением полузащитника Эрнани в «Зенит». По его словам, петербургский клуб также планирует купить российского вратаря.

«Новичок «Зенита» Эрнани — по отзывам очень приличный парень. У него много желтых карточек, но, видимо, потому, что это настоящий бульдог. Наверное, это замена Витселю.

У «Зенита» еще будут усиления, обязательно. Знаю, что «Зенит» ищет вратаря. Видимо, появится новый российский вратарь», — сказал Орлов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Эрнани Орлов Геннадий
Комментарии (16)
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Cosh18
1481898213
Габулов?
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forward33
1481898328
Из Россин Беленов и Джанаев самые реальные.
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Gullit 76
1481898394
Зачем?Кержаков есть,да и Лодыгин вовсе не так плох как сми пытаются раздуть.В цска Акинфеев - и что ?Это их спасло в л.ч?Горай ушёл,Ломбертс на чемоданах нужна замена.Защита нужна при чём лучше если русская(лимит)это главное.
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shinnik
1481905690
Зимняя коллекция...
Ответить
serzhio1
1481906698
Беленов
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spiker
1481911471
Уже взяли, Беленова.
Ответить
Фан666
1481916366
Опять Беленов. Мыльная опера Витсель, беленов, Самедов. Задолбали!
Ответить
Masteralex
1481918524
а почему бы Зениту деньги на трансферы не вложить в свой же стадион, у них и так самая дорогая команда РПФЛ, 500 млн на Эрнани, 500 млн на Гуделя и 600 на Аугусто, но стадион почему-то строится за бюджетные деньги, как раз 1.6 млрд планируется потратить в 2017-м...
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