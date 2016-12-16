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    • Бьет сильнее Халка, и еще 4 факта о новичке «Зенита», которые вы не знаете

    Бьет сильнее Халка, и еще 4 факта о новичке «Зенита», которые вы не знаете


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    Голосов: 21
    16.12.2016 13:00
    Бразилец Эрнани подписал контракт с «Зенитом». «Бомбардир» рассказывает самые важные факты о полузащитнике, который заменит Акселя Витселя.

    Факт №1: «Зенит» заплатит за игрока в четыре раза больше

    Эрнани воспитывался в «Атлетико Паранаэнсе». Из этого клуба в чемпионат России приехал Маринато Гилерме. Мирчу Луческу с «АП» связывает Жадсон, один из первых бразильцев, которых приобрел «Шахтер» для румынского тренера.

    Эрнани 22 года, и единственный раз он менял клуб в 2013 году, когда был арендован «Жоинвилем». Большую охоту европейские клубы за ним не вели, но предложения уже делали «Монако» и «Фиорентина». Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость в 1,75 миллиона евро. «Зенит», по неподтвержденной информации, заплатит 8 миллионов. Только эта сумма устроила «Атлетико Паранаэнсе», все остальные запросы бразильский клуб отклонял. Контракт игрока был рассчитан до 2019 года, и «Атлетико» хотел выручить максимум.

    Факт №2: удар сильнее, чем у Халка

    Летом «Зенит» приобрел бразильца Жулиано, которого называли заменой Халку. С обязанностями креативного «директора» Жулиано справляется, но в Петербурге скучают по диким ударам, которые творил Халк. Эрнани хоть и (пока) специализируется на разрушении, но имеет сумасшедшей силы дальний удар. Долбануть по воротам он готов с любых позиций. Чаще с правой, но ударные у него обе ноги. В прошедшем бразильском сезоне Эрнани бил по воротам соперников «Атлетико» 49 раз – это лучший показатель среди всех опорников чемпионата Бразилии. Причем Эрнани исполняет штрафные удары и пенальти. Во время угловых он идет в штрафную соперника, используя свой высокий рост (188 см).

    Факт №3: бомбардир-универсал, типичный игрок Луческу

    Эрнани похож на Фернандиньо, которого Луческу вырастил для «Манчестер Сити». Он тоже может не только отработать у своих ворот, но и разогнать атаку. В «Атлетико» в задачи Эрнани входило помогать нападению длинными забросами. Правда, всего одна из таких передач оказалась голевой. Восемь желтых карточек, полученных игроком в нынешнем сезоне, идут от обороны. Зато Эрнани забил сразу шесть голов, являясь вторым бомбардиром «Атлетико Паранаэнсе». Удивляться этому не нужно, ведь за весь сезон на счету «Атлетико» всего 38 мячей – четвертый среди худших показателей лиги.

    Факт №4: международный опыт

    Полузащитник «Паранаэнсе» не вызывался в основную сборную Бразилии, и вообще не значится в списках главных талантов страны. Однако за юношескую сборную Эрнани отыграл 15 матчей, приняв участие в чемпионате мира U17 в 2011 году. Там Бразилия заняла четвертое место, в матче за бронзу уступив сборной Германии – 3:4. Интересно, что капитаном Бразилии был защитник «ПСЖ» Маркиньос. Из более-менее известных европейскому зрителю игроков в бразильской сборной тогда играли Уоллес и Пиазон. В том же году бразильские юноши стали чемпионами Южной Америки, что в карьере Эрнани пока является главным трофеем.

    Факт№5: Эрнани – свидетельство об «освобождении» Вистеля

    На клубном уровне достижения Эрнани скромнее. С «Атлетико Паранаэнсе» полузащитник смог лишь в этом году выиграть Лигу Паранаэнсе. В чемпионате Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» занял шестую строчку, пробившись в Кубок Либертадорес. На деньги, которые «Атлетико» получит за Эрнани, клуб планирует совершить несколько серьезных приобретений. Самого Эрнани бразильская пресса отправляла в Европу уже давно, пиарив его хорошими отзывами. Сейчас в Бразилии пишут, что Эрнани должен заменить в «Зените» Акселя Витселя, который по-прежнему близок к трансферу в «Ювентус».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 21
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +19

      Timofeika06 9 июня 2017, 10:00

      Эрнани лох

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      Kugal 17 декабря 2016, 09:07

      Ну что ж , скоро узнаем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -2

      hyryrg 16 декабря 2016, 22:02

      крест Молло на много лучше!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff > hyryrg 17 декабря 2016, 10:36

      Избавиться от него хотите?

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 16 декабря 2016, 18:17

      По видео... он только бьет но не забивает !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 16 декабря 2016, 17:53

      блять ну хватит пиарить его Xалк лучше намного серьёзно где он бьёт сильнее халка то не понимаю будет играть хорошо всех благ и флаг в руки барабан на шею посмотрим чё он сможет! а так ну чисто по мне Xалк на 2 головы выше уровнем!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +390

      fantom23 16 декабря 2016, 16:57

      Интересно будет посмотреть!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      _FootFan 16 декабря 2016, 15:41

      ...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      forward33 16 декабря 2016, 14:35

      Замена Витселю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1397

      Taps 15 декабря 2016, 19:10

      Радует, что на бананы обижаться не будет.
      Мы же, русские, на картошку не обижаемся.

      1
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      Рейтинг: +2804

      волчарик 14 декабря 2016, 21:07

      вроде должен мячи отбирать,а рекламируют как атакующего. неужели оборона станет еще хуже

      0
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