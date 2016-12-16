Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Бьет сильнее Халка, и еще 4 факта о новичке «Зенита», которые вы не знаете

Бьет сильнее Халка, и еще 4 факта о новичке «Зенита», которые вы не знаете

Факт №1: «Зенит» заплатит за игрока в четыре раза больше

Эрнани воспитывался в «Атлетико Паранаэнсе». Из этого клуба в чемпионат России приехал Маринато Гилерме. Мирчу Луческу с «АП» связывает Жадсон, один из первых бразильцев, которых приобрел «Шахтер» для румынского тренера.

Эрнани 22 года, и единственный раз он менял клуб в 2013 году, когда был арендован «Жоинвилем». Большую охоту европейские клубы за ним не вели, но предложения уже делали «Монако» и «Фиорентина». Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость в 1,75 миллиона евро. «Зенит», по неподтвержденной информации, заплатит 8 миллионов. Только эта сумма устроила «Атлетико Паранаэнсе», все остальные запросы бразильский клуб отклонял. Контракт игрока был рассчитан до 2019 года, и «Атлетико» хотел выручить максимум.

Факт №2: удар сильнее, чем у Халка

Летом «Зенит» приобрел бразильца Жулиано, которого называли заменой Халку. С обязанностями креативного «директора» Жулиано справляется, но в Петербурге скучают по диким ударам, которые творил Халк. Эрнани хоть и (пока) специализируется на разрушении, но имеет сумасшедшей силы дальний удар. Долбануть по воротам он готов с любых позиций. Чаще с правой, но ударные у него обе ноги. В прошедшем бразильском сезоне Эрнани бил по воротам соперников «Атлетико» 49 раз – это лучший показатель среди всех опорников чемпионата Бразилии. Причем Эрнани исполняет штрафные удары и пенальти. Во время угловых он идет в штрафную соперника, используя свой высокий рост (188 см).

Факт №3: бомбардир-универсал, типичный игрок Луческу

Эрнани похож на Фернандиньо, которого Луческу вырастил для «Манчестер Сити». Он тоже может не только отработать у своих ворот, но и разогнать атаку. В «Атлетико» в задачи Эрнани входило помогать нападению длинными забросами. Правда, всего одна из таких передач оказалась голевой. Восемь желтых карточек, полученных игроком в нынешнем сезоне, идут от обороны. Зато Эрнани забил сразу шесть голов, являясь вторым бомбардиром «Атлетико Паранаэнсе». Удивляться этому не нужно, ведь за весь сезон на счету «Атлетико» всего 38 мячей – четвертый среди худших показателей лиги.

Факт №4: международный опыт

Полузащитник «Паранаэнсе» не вызывался в основную сборную Бразилии, и вообще не значится в списках главных талантов страны. Однако за юношескую сборную Эрнани отыграл 15 матчей, приняв участие в чемпионате мира U17 в 2011 году. Там Бразилия заняла четвертое место, в матче за бронзу уступив сборной Германии – 3:4. Интересно, что капитаном Бразилии был защитник «ПСЖ» Маркиньос. Из более-менее известных европейскому зрителю игроков в бразильской сборной тогда играли Уоллес и Пиазон. В том же году бразильские юноши стали чемпионами Южной Америки, что в карьере Эрнани пока является главным трофеем.

Факт№5: Эрнани – свидетельство об «освобождении» Вистеля

На клубном уровне достижения Эрнани скромнее. С «Атлетико Паранаэнсе» полузащитник смог лишь в этом году выиграть Лигу Паранаэнсе. В чемпионате Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» занял шестую строчку, пробившись в Кубок Либертадорес. На деньги, которые «Атлетико» получит за Эрнани, клуб планирует совершить несколько серьезных приобретений. Самого Эрнани бразильская пресса отправляла в Европу уже давно, пиарив его хорошими отзывами. Сейчас в Бразилии пишут, что Эрнани должен заменить в «Зените» Акселя Витселя, который по-прежнему близок к трансферу в «Ювентус».

Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Трансферы зимы-2017
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nevsky_RU
1481714835
Он точно опорник?)) Постоянно у чужой штрафной трётся)) Удар не плохой, но Халк помощнее лепил. Уровень копчёности на грани допустимости определённых Зенитовских традиций в комплектовании состава, да скорее даже за ней)) Такими трансферами Мирча рискует попасть в немилость питерских болельщиков. Хотя Алвеш и Витсель примерно такие же и с ними прокатило))
Ответить
filosof sparty
1481715516
В атаке действительно неплох, но его первоочередная задача- защита, а на видео только удары
Ответить
Вамфири
1481716918
ну по описанию ништяк! посмотрим ка проявит себя в нашей команде!!! вообщем welcome!)
Ответить
h3LL1k
1481721060
дай бог чтоб заиграл! но с Халком пока нервно курит в сторонке!!! имхо
Ответить
Александр 13
1481722450
Если на этом видео его лучшие удары то я незнаю... У некоторых игроков ФНЛ нарезочка получше будет. А по поводу халка так он пяткой сильнее него бьет
Ответить
Lenin26
1481722576
Хотя бы только из-за того что парень бьёт из-за штрафной уже надо брать)))),сколько игроков в нашем чемпионате исполняют такие удары качественно 2-3 игрока,надеюсь теперь на одного больше станет.
Ответить
forward33
1481888126
Замена Витселю
Ответить
_FootFan
1481892073
...
Ответить
h3LL1k
1481900009
блять ну хватит пиарить его Xалк лучше намного серьёзно где он бьёт сильнее халка то не понимаю будет играть хорошо всех благ и флаг в руки барабан на шею посмотрим чё он сможет! а так ну чисто по мне Xалк на 2 головы выше уровнем!!!
Ответить
hyryrg
1481914962
крест Молло на много лучше!!!
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+