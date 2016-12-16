Бьет сильнее Халка, и еще 4 факта о новичке «Зенита», которые вы не знаете

Факт №1: «Зенит» заплатит за игрока в четыре раза больше

Эрнани воспитывался в «Атлетико Паранаэнсе». Из этого клуба в чемпионат России приехал Маринато Гилерме. Мирчу Луческу с «АП» связывает Жадсон, один из первых бразильцев, которых приобрел «Шахтер» для румынского тренера.

Эрнани 22 года, и единственный раз он менял клуб в 2013 году, когда был арендован «Жоинвилем». Большую охоту европейские клубы за ним не вели, но предложения уже делали «Монако» и «Фиорентина». Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость в 1,75 миллиона евро. «Зенит», по неподтвержденной информации, заплатит 8 миллионов. Только эта сумма устроила «Атлетико Паранаэнсе», все остальные запросы бразильский клуб отклонял. Контракт игрока был рассчитан до 2019 года, и «Атлетико» хотел выручить максимум.

Факт №2: удар сильнее, чем у Халка

Летом «Зенит» приобрел бразильца Жулиано, которого называли заменой Халку. С обязанностями креативного «директора» Жулиано справляется, но в Петербурге скучают по диким ударам, которые творил Халк. Эрнани хоть и (пока) специализируется на разрушении, но имеет сумасшедшей силы дальний удар. Долбануть по воротам он готов с любых позиций. Чаще с правой, но ударные у него обе ноги. В прошедшем бразильском сезоне Эрнани бил по воротам соперников «Атлетико» 49 раз – это лучший показатель среди всех опорников чемпионата Бразилии. Причем Эрнани исполняет штрафные удары и пенальти. Во время угловых он идет в штрафную соперника, используя свой высокий рост (188 см).

Факт №3: бомбардир-универсал, типичный игрок Луческу

Эрнани похож на Фернандиньо, которого Луческу вырастил для «Манчестер Сити». Он тоже может не только отработать у своих ворот, но и разогнать атаку. В «Атлетико» в задачи Эрнани входило помогать нападению длинными забросами. Правда, всего одна из таких передач оказалась голевой. Восемь желтых карточек, полученных игроком в нынешнем сезоне, идут от обороны. Зато Эрнани забил сразу шесть голов, являясь вторым бомбардиром «Атлетико Паранаэнсе». Удивляться этому не нужно, ведь за весь сезон на счету «Атлетико» всего 38 мячей – четвертый среди худших показателей лиги.

Факт №4: международный опыт

Полузащитник «Паранаэнсе» не вызывался в основную сборную Бразилии, и вообще не значится в списках главных талантов страны. Однако за юношескую сборную Эрнани отыграл 15 матчей, приняв участие в чемпионате мира U17 в 2011 году. Там Бразилия заняла четвертое место, в матче за бронзу уступив сборной Германии – 3:4. Интересно, что капитаном Бразилии был защитник «ПСЖ» Маркиньос. Из более-менее известных европейскому зрителю игроков в бразильской сборной тогда играли Уоллес и Пиазон. В том же году бразильские юноши стали чемпионами Южной Америки, что в карьере Эрнани пока является главным трофеем.

Факт№5: Эрнани – свидетельство об «освобождении» Вистеля

На клубном уровне достижения Эрнани скромнее. С «Атлетико Паранаэнсе» полузащитник смог лишь в этом году выиграть Лигу Паранаэнсе. В чемпионате Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» занял шестую строчку, пробившись в Кубок Либертадорес. На деньги, которые «Атлетико» получит за Эрнани, клуб планирует совершить несколько серьезных приобретений. Самого Эрнани бразильская пресса отправляла в Европу уже давно, пиарив его хорошими отзывами. Сейчас в Бразилии пишут, что Эрнани должен заменить в «Зените» Акселя Витселя, который по-прежнему близок к трансферу в «Ювентус».